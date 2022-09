Fluminense avalia contrato por produtividade para despedida de Thiago Neves

Clube aguarda eleição e término do Brasileirão para conversar com o jogador

O Fluminense avalia uma forma de se despedir do ídolo Thiago Neves. O clube aguarda a eleição presidencial e o fim do Campeonato Brasileiro para tratar o assunto com o atleta de 37 anos, livre no mercado da bola desde que deixou o Sport, em 20 de setembro de 2021. A informação sobre a possível volta do atleta foi publicada inicialmente pelo NetFlu e confirmada pela GOAL.

O meia-atacante gostaria de retornar às Laranjeiras, onde se destacou em outras três passagens — 2007-2008, 2009 e 2012-2013. A cúpula avalia duas possibilidades: um jogo de despedida para o jogador ou um contrato, com pagamento por produtividade, durante o primeiro semestre.

A situação também depende do pleito presidencial no Fluminense — o atual mandatário Mário Bittencourt, que ainda não lançou pré-candidatura, é o favorito para levar a disputa e deve ser reeleito. Uma vitória da situação favoreceria o negócio com Thiago Neves no mercado da bola. Ademar Arrais e Marcelo Souto são os outros que devem brigar pelo cargo.

Ídolo do Fluminense, o atleta conquistou títulos importantes pelo clube. Ele venceu Copa do Brasil 2007, Carioca 2012 e Brasileirão 2012. Em 2008, foi vice-campeão da Libertadores diante da LDU, marcando três gols na partida decisiva.

Em que pese o período sem atuar, mais de um ano, Thiago Neves mantém a forma física fazendo um trabalho personalizado. O meia-atacante cuida do condicionamento com o intuito de voltar ao futebol em breve.