Fluminense x Água Santa: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copinha 2026

Fluminense e Água Santa se enfrentam nesta segunda-feira (5), às 21h30 (horário de Brasília), em duelo válido pela primeira rodada do grupo 25 da Copinha 2026. A partida acontece no Estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba, e possui transmissão ao vivo da CazéTV (veja a programação completa de futebol aqui).

Terceiro maior campeão do torneio com cinco conquistas, o Fluminense busca iniciar bem sua campanha na trajetória pelo hexa. Na última edição, o Tricolor das Laranjeiras foi eliminado nas oitavas de final pelo São Paulo, que se tornaria campeão posteriormente.

O Água Santa também procura estrear de forma positiva na competição. Na última Copinha, o Netuno chegou até a fase de 16 avos de final, quando foi eliminado justamente pelo Fluminense por 1 a 0.

Prováveis escalações

Fluminense: indefinido. Técnico: Felipe Canavan

Água Santa: indefinido. Técnico: Tutti Mendes

Desfalques

Fluminense

Integrados ao time principal, Júlio Fidelis, Loiola, Wallace Davi, Naarã Lucas, Riquelme Felipe, Keven Samuel, Matheus Reis e Wesley Natã estão indisponíveis.

Água Santa

Sem ausências confirmadas.

Quando é?