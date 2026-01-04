+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Fluminense sub-20 2025LEONARDO BRASIL/ FLUMINENSE FC
Felipe Proença

Fluminense x Água Santa: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copinha 2026

Times estreiam pelo grupo 25 da competição nesta segunda, em Santana de Parnaíba

Fluminense e Água Santa se enfrentam nesta segunda-feira (5), às 21h30 (horário de Brasília), em duelo válido pela primeira rodada do grupo 25 da Copinha 2026. A partida acontece no Estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba, e possui transmissão ao vivo da CazéTV (veja a programação completa de futebol aqui).

Terceiro maior campeão do torneio com cinco conquistas, o Fluminense busca iniciar bem sua campanha na trajetória pelo hexa. Na última edição, o Tricolor das Laranjeiras foi eliminado nas oitavas de final pelo São Paulo, que se tornaria campeão posteriormente.

O Água Santa também procura estrear de forma positiva na competição. Na última Copinha, o Netuno chegou até a fase de 16 avos de final, quando foi eliminado justamente pelo Fluminense por 1 a 0.

Prováveis escalações

Fluminense: indefinido. Técnico: Felipe Canavan

Água Santa: indefinido. Técnico: Tutti Mendes

Desfalques

Fluminense

Integrados ao time principal, Júlio Fidelis, Loiola, Wallace Davi, Naarã Lucas, Riquelme Felipe, Keven Samuel, Matheus Reis e Wesley Natã estão indisponíveis.

Água Santa

Sem ausências confirmadas.

Quando é?

  • Data: segunda-feira, 5 de janeiro de 2026
  • Horário: 21h30 (de Brasília)
  • Local: Estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva, Santana de Parnaíba-SP
  • Arbitragem: Vinícius Diniz de Camargo (árbitro), Lucas Rodrigues Antônio e Renan da Silva Barbosa (assistentes), Tarciano José de Lima (quarto árbitro)
