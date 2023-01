Flamengo x Palmeiras: quem venceu mais vezes em finais e jogos de mata-mata?

O histórico entre os finalistas da Supercopa do Brasil nos mata-matas é equilibrado. Confira!

Palmeiras e Flamengo voltam a se enfrentar em uma final neste sábado (28), às 16h30 (de Brasília). Desta vez, as duas potências do futebol brasileiro disputam, em jogo único, a Supercopa do Brasil.

Duas grandes forças do futebol nacional e também do internacional, é assim que podemos definir Flamengo e Palmeiras nos últimos anos. E agora, os dois gigantes estão disputando a final um contra o outro, além dos outros jogos em que se enfrentaram em outras fases de mata-mata.

Ao todo foram seis jogos de mata-mata ou finais em que Flamengo e Palmeiras se enfrentaram, e o retrospecto é bastante equilibrado; a GOAL te mostra:

Flamengo x Palmeiras: quem venceu mais vezes em finais?

Getty Images

Rubro-Negro e Verdão se enfrentaram apenas três vezes em decisões de título de mata-mata, e o Flamengo venceu duas e o Palmeiras venceu o último duelo entre eles.

Na final da Copa Mercosul de 1999, os cariocas venceram com placar agregado de 7 a 6 (primeiro jogo, em casa, foi 4 a 3, e o segundo, com mando do Palmeiras, terminou no empate de 3 a 3).

Já na Supercopa do Brasil de 2021, título disputado em um jogo único, o Rubro-Negro passou pelo Palmeiras vencendo a disputa de pênaltis por 6 a 5, depois de um empate por 2 a 2 no tempo normal. Para esta disputa, o Flamengo se classificou como campeão do Campeonato Brasileiro de 2020, enquanto o Verdão foi como vencedor da Copa do Brasil do mesmo ano.

Já na final da Copa Libertadores da América, quem venceu foi o Palmeiras, por 2 a 1, com gols de Raphael Veiga e Deyverson para o Verdão. Gabriel Barbosa descontou para o time da Gávea.

Copa Mercosul 1999 (final) - Flamengo

Supercopa do Brasil 2021 - Flamengo

Copa Libertadores da América 2021 - Palmeiras

Flamengo x Palmeiras: quem venceu mais vezes nos jogos de mata-mata?

Nos jogos de mata-mata, sem considerar decisões diretas de título, o Palmeiras levou a melhor em dois dos três confrontos.

O primeiro deles, na semifinal da Copa do Brasil de 1997, foi justamente a vez em que o Flamengo levou a melhor. Na disputa pela vaga na grande final, o Rubro-Negro venceu os dois jogos, o primeiro por 2 a 1 e o segundo por 1 a 0. O Palmeiras foi eliminado, enquanto os cariocas seguiram para a final, que acabaram perdendo para o Grêmio.

Dois anos depois, em 1999, os times voltaram a se enfrentar no mata-mata da Copa do Brasil, desta vez pelas quartas de final, e o Palmeiras deu o troco no rival. Após perder o primeiro jogo por 2 a 1, o Verdão aplicou um 4 a 2 sobre o Rubro-Negro no jogo de volta e acabou ficando com a vaga na semifinal, quando acabou eliminado pelo Botafogo.

E em 2000 o Verdão novamente passou pelos cariocas, desta vez na semifinal da Copa dos Campeões. Disputando uma vaga na final do torneio que daria vaga à Libertadores, o Palmeiras ganhou do Flamengo nos pênaltis, por 5 a 4, depois de um placar agregado de 2 a 2 (2 a 1 para o Rubro-Negro na ida, e 1 a 0 para os paulistas na volta).