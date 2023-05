Flamengo x Vasco ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Carioca sub-20

Equipes se enfrentam neste sábado (20), pela oitava rodada do estadual; veja como acompanhar na internet

O Flamengo recebe o Vasco na manhã deste sábado (20), a partir das 10h (de Brasília), no Estádio da Gávea, na cidade do Rio de Janeiro, pela oitava rodada do Campeonato Carioca sub-20. A partida terá transmissão ao vivo da TV FERJ, no YouTube.

Embalado com duas vitórias e um empates nos últimos três jogos do Cariocão sub-20, o Flamengo aparece na quarta posição com 11 pontos, enquanto o Vasco, na liderança isolada com 22 pontos, busca manter a invencibilidade no torneio. Até aqui, foram sete vitórias e um empate.

Prováveis escalações

Flamengo sub-20: Dyogo Alves, Daniel Sales, Diegão, Darlan, Zé Welinton, Caio Garcia, Pedrinho, Werton, Lorran, Petterson e Ryan Luka. Técnico: Mário Jorge.

Vasco sub-20: Lecce; Paulinho, Vitão, Roger, Julião; Lucas Eduardo, Marlon Santos, Ray; Leandrinho, Paixão e Juan. Técnico: William Batista.

Desfalques

Flamengo

Não há desfalques confirmados.

Vasco

Sem desfalques confirmados.

Quando é?