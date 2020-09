Flamengo tem o que comemorar com queda do Benfica na Champions?

Parte da torcida do clube invadiu as redes sociais dos portugueses para provocar, mas os ganhos do Fla podem ser ainda maiores

E o pode ter recebido uma boa notícia com a queda do na Liga dos Campeões. Nada de provocações a Jorge Jesus ou a torcedores dos Encarnados: a eliminação do clube português deve ajudar os cariocas dentro de campo.

Não é segredo para ninguém que o Benfica tinha em pauta a contratação de Bruno Henrique e Gerson, dois dos principais atletas do Flamengo neste momento. O problema é que, tendo gasto mais de 80 milhões de euros na temporada, o clube não mais recursos para o pagar o que os cariocas pretendiam receber pela dupla.

Assim, os Encarnados, que não desistiram do negócio, sabiam que precisariam aumentar a proposta e oferecer mais dinheiro. A única receita que entraria nos cofres do Benfica neste momento, sem a possibilidade de realizar grandes vendas e com as bilheterias praticamente fechadas, seria o dinheiro da premiação da Liga dos Campeões.

Em 2019-20, cada time que se classificou para a fase de grupos da Champions recebeu cerca de 15 milhões de euros - na cotação atual, algo como R$ 95 milhões. Isso significa que a classificação para a fase de grupos poderia ser um grande "boom" nas finanças do clube português, que o permitiria fazer maiores investimentos. Os nomes de Gerson e Bruno Henrique, então, se tornariam mais possíveis.

Segundo o jornal Record, por sinal, um dos principais de , esse era justamente o plano do Benfica: esperar a classificação para a fase de grupos, receber a premiação da Uefa e partir com tudo para cima da dupla do Flamengo, sabendo que teria várias receitas garantidas com a participação na Liga dos Campeões. Agora, tudo isso está muito distante.

Sem o dinheiro da premiação, tudo indica que o Benfica não terá bala na agulha para tirar Gerson e Bruno Henrique do Flamengo. Ou seja: a eliminação dos Encarnados diante do PAOK pode ter garantido que os jogadores fiquem por mais tempo no Rio de Janeiro, já que, caso aparecesse uma proposta irrecusável, ficaria difícil do clube carioca dizer não, diante da vontade dos atletas.

Assim, acima de qualquer provocação ao atual clube de Jorge Jesus, a eliminação do Benfica pode ter garantido a permanência de dois atletas importantíssimos no elenco do Fla. A torcida já pode até agradecer: "obrigado de novo, Jesus".