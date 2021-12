Flamengo sondou Sampaoli, que descartou voltar ao Brasil

No mercado na busca por um novo treinador, o Flamengo entrou em contato com Jorge Sampaoli, que hoje está no Olympique de Marseille. A notícia foi trazida primeiramente pelo jornalista Ulisses Costa e confimada pela GOAL.



O contato foi feito há alguns dias, com o intuito de sondar a situação do técnico na França e se ele teria algum interesse em conversar com o Flamengo. Segundo apuração da GOAL, no entanto, Sampaoli descartou qualquer conversa, disse estar muito bem no Marseille e a preferência por seguir na Europa.



Além de Sampaoli, o Flamengo colocou outros treinadores no radar, como Gallardo, Andréas Villas-Boas, Valverde e o preferido, Jorge Jesus. Carlos Carvalhal, outro nome em pauta no clube, corre por fora.



Sampaoli e Flamengo volta e meia conversam há pelo menos oito anos. Quando estava no Brasil, o treinador deixou claro que gostaria de comandar o Flamengo um dia, mas os desencontros são muitos.



Antes do Marseille, inclusive, ele esperou um contato do time carioca, que não aconteceu.