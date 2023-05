Flamengo x Resende ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Carioca sub-20

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (8), pela sétima rodada do estadual; veja como acompanhar na internet

Flamengo e Resende se enfrentam na tarde desta segunda-feira (8), a partir das 15h (de Brasília), no Estádio da Gávea, na cidade do Rio de Janeiro, pela sétima rodada do Campeonato Carioca sub-20. A partida terá transmissão ao vivo da TV FERJ, no YouTube.

Embalado com três vitórias consecutivas na temporada, o Flamengo volta a atenção para a disputa do Cariocão sub-20. Com nove pontos e brigando pelas primeiras posições, a equipe vem de vitória sobre o Madureira por 3 a 1 na última rodada, enquanto o Resende, com sete, chega embalado com a goleada aplicada sobre o Boavista por 4 a 1.

Prováveis escalações

Flamengo sub-20: Diogo; Daniel Sales, Iago, Cleiton e Eduardo Gabriel; Evertton, Pedrinho e Caio Garcia; Werton, Petterson e Mateusão.

Resende sub-20: Gustavo; Vitor Novais, Henrique Soares, Luiz Filipe, Nycolas, Lukas, Salomão, Batista, PH, Cauã Marangoni e Paulo Vitor.

Desfalques

Flamengo

Não há desfalques confirmados.

Resende

Sem desfalques confirmados.

Quando é?