Flamengo quer renovar com João Lucas e depois ouvir propostas

Pensando no planejamento para 2022, o Flamengo entende que João Lucas, que estava emprestado ao Cuiabá conseguiu boa valorização. Sendo assim, a diretoria vai tentar renovar o contrato do lateral, que termina em junho de 2022, e colocá-lo no mercado.

O jogador de 23 anos teve boa participação no Campeonato Brasileiro e foi um dos destaques do Cuiabá. Ele terminou a competição com o maior número de desarmes. Foram 122 no total.

Apesar de não ter tido muitas oportunidades no Flamengo, segundo soube a Goal, o jogador é bem avaliado internamente pelo departamento de futebol, mas sentiu um pouco o peso da camisa e por isso acabou sendo emprestado.

Joao Lucas entrou na seleção sub-23 do Campeonato Brasileiro e já pode assinar pré-contrato. A ideia do Flamengo com a renovação, no entanto, é fazer algo que seja bom para os dois lados.

O lateral pode disputar o Campeonato Carioca pelo Flamengo, mas isso ainda será debatido com o novo treinador. Vale ressaltar que o Rubro-Negro ainda segue monitorando o mercado e ainda não definiu um nome para ser o novo técnico.