Flamengo quebra marcas históricas e mostra evolução na Copa Libertadores

Rubro-Negro tem seu melhor início na competição mais importante da América do Sul e vence pela primeira vez em Quito

A vitória do Flamengo por 3 a 2 sobre a LDU, no estádio Casa Blanca, em Quito, deixou o Rubro-Negro em situação confortável no grupo G da Copa Libertadores. Com 9 pontos, o time de Rogério Ceni pode garantir a classificação, e até mesmo o primeiro lugar do grupo G, diante do Union La Calera, na próxima semana, com duas rodadas de antecêdencia.

Com três vitórias nos três primeiros jogos da fase de grupos, o Flamengo chegou ao seu melhor começo de Copa Libertadores. O time carioca jamais havia somado nove pontos nas três primeiras partidas da competição mais importante da América do Sul.

Os números só comprovam a evolução do Flamengo na Libertadores. Esta é a quinta participação consecutiva e a 16ª na história do clube. Desde então, o Rubro-Negro voltou à cidade em outras três oportunidades e acumulou tropeços. Em 2019, perdeu para a LDU por 2 a 1 pela fase de grupos da Libertadores.

Em 2020, foram dois jogos contra o Independiente del Valle na altitude de 2.850 metros: empate em 2 a 2 pela Recopa Sul-Americana e derrota de 5 a 0 pela fase de grupos da Libertadores.

Outro tabu importante quebrado pelo time de Rogério Ceni foi o de vencer pela primeira vez uma partida oficial na altitude de Quito. Em 2019, na campanha que levou o Flamengo ao título da Copa Libertadores, perdeu para a LDU por 2 a 1.

Em 2020, pela Recopa Sul-Americana, o time carioca visitou a capital do Equador e empatou em 2 a 2 com o Independiente Del Valle. Meses depois, levou uma goleada por 5 a 0, a maior do clube na história da Copa Libertadores, para o mesmo Del Valle.

A única vez que o Flamengo havia vencido em Quito, foi em 1952, quando derrotou o Boca Juniros de Cali por 6 a 3.

MARCA HISTÓRICA

Se o Flamengo chegou a números importantes na Copa Libertadores, o seu principal artilheiro na competição também. Ao anotar dois gols diante da LDU, Gabigol chegou a 16 bolas na rede com a camisa rubro-negra na história da competição e alcançou Zico na artilharia histórica do clube no torneio.

"Especial para mim, histórico. Divido isso com a minha família, staff, jogadores, torcida. Sem eles eu nao conseguiria chegar nesse número. Os meus companheiros têm a maior porcentagem nisso", disse o camisa 9.