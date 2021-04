Flamengo publica balanço financeiro e fecha 2020 com déficit de R$ 107 milhões

Impactado pela pandemia, clube teve queda de 20,5% no faturamento e aumento da dívida total

O Flamengo publicou nesta quinta-feira (01) o demonstrativo financeiro referente à temporada 2020. O documento trouxe um faturamento de R$ 756 milhões. Por conta da pandemia da Covid-19, houve uma queda de 20,5% em relação a 2019, quando o Rubro-Negro faturou R$ 950 milhões.

A redução se dá pela ausência de público no estádio, sendo assim, o clube deixou de arrecadar com bilhteria. O quadro de sócio-torcedores também sofreu uma grande queda. Antes da pandemia, o Rubro-Negro chegou a marca dos 150 mil sts. Hoje, segundo o site do programa, o número é de 58.774 mil.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

A queda no sócio torcedor, somada aos gastos no futebol, fez com que o Flamengo fechasse o ano com um déficit de quase R$% 107 milhões e o aumento da dívida total do clube.

Um dos pontos a serem destacados do balanço financeiro do Flamengo é o de que, por conta da pandemia e da mudança no calendário, algumas receitas foram postergadas para 2021. O Rubro-Negro ainda receberá, neste ano, cerca de R$ 87 milhões em direitos de transmissão referentes a última temporada.

O Flamengo também informou que houve diminuição nos gastos referente a salários envolvendo todos os funcionários do clube. Em 2019, o clube pagou um total de R$ 278 milhões. Em 2020, esse valor foi para R$ 236 milhões.

Em 2019, o Flamengo fechou o ano com a dívida de R$ 338 milhões. No balanço de 2020, esse valor foi para R$ 440 milhões.

FONTES DE RECEITAS EM 2020:

- Direitos de Transmissão e Prêmios - R$ 264 milhões

- Transferência de atletas - R$ 222 milhões

- Patrocínios e Licenciamentos - R$ 143 milhões

Mais artigos abaixo

- Bilheteria, ST e Estádio - R$ 92 milhões

- Social e outras - R$ 34 milhões