Flamengo oficializa contratação do lateral Rafinha, ex-Bayern

Jogador de 33 anos se apresenta ao Rubro-Negro ao fim de junho

Após alguns meses de 'namoro' e até mesmo de uma confirmação informal, o lateral direito Rafinha foi anunciado oficialmente como novo reforço do para o restante da temporada. A contratação foi noticiada pelo próprio clube ao final do empate sem gols no clássico contra o , neste domingo (9).

ASSISTA AO MELHOR DO FUTEBOL AO VIVO OU QUANDO QUISER: ASSINE O DAZN E GANHE O 1º MÊS GRÁTIS

O jogador de 33 anos vem de oito temporadas no de Munique, clube do qual se despediu com títulos na e Copa da , no último mês de maio. Nos cariocas, ele assina um contrato inicial válido por dois anos (até junho de 2021), e irá se apresentar apenas no dia 24 de junho, conforme informa o Fla.

A busca por um nome para o lado direito da defesa tem atravessado as últimas temporadas do , que contou com nomes como Rodinei e Pará para a posição nesse período. Rafinha, com passagens também por , e , será o primeiro reforço do português Jorge Jesus, novo técnico do clube.

Apresentação de Jorge Jesus

O Flamengo também confirmou a apresentação do treinador luso para esta segunda-feira, dia 10 de junho, no CT Ninho do Urubu. Jesus chegou ao Rio de Janeiro no último sábado (8), quando pôde conhecer as instalações do clube, e fará seu primeiro pronunciamento como técnico do Flamengo a partir das 15h, horário de Brasília.

Ele deverá acompanhar também o compromisso do Fla contra o na próxima quarta (12), o último jogo do time pelo Brasileirão antes da parada para a .