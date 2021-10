Flamengo cancela coletiva de imprensa de Marcos Braz e não dá explicações

Vice-presidente de futebol atenderia a imprensa nesta terça, mas não apareceu; evento foi cancelado duas horas depois do horário marcado

Depois de três jogos sem vitória, e o problema envolvendo a lesão de Pedro, que passou por uma artroscopia no joelho, na última segunda-feira (25), o clima no Ninho do Urubu não é dos melhores. Por causa disso, o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, agendou uma entrevista coletiva nesta terça-feira (26), que foi cancelada.

O intuito da coletiva era amenizar a crise e passar confiança ao torcedor para o duelo decisivo contra o Athlético-PR, nesta quarta (27), pelo segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil, mas depois de duas horas de atraso, e nenhum aviso prévio, a assessoria de imprensa do clube informou o cancelamento.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Uma das grandes expectativas da coletiva, era de Marcos Braz explicasse o que de fato aconteceu com Pedro. Que sofreu uma pancada no joelho na vitória por 3 a 1 sobre o Juventude, com dores, ficou de fora contra o Cuibá, foi escalado contra o Athlético-PR e, em seguida, foi diagnósticado com uma lesão no menisco medial do joelho direito.

Segundo apuração da Goal, um dos motivos do cancelamento da entrevista foi divergências entre membros da diretoria. A reportagem tentou localizar o dirigente, que até o fechamento desta nota, não respondeu nem retornou os contatos.

No meio de um clima pesado no Ninho do Urubu, o Flamengo se prepara para encarar o Athlético-PR, nesta quarta. Com o fim do gol qualificado, o time carioca precisa de uma vitória para garantir a classificação. Qualquer empate leva a decisão para os pênaltis.