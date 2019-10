Flamengo já projeta 2020: Gabigol e Jorge Jesus são prioridades

Diretoria rubro-negra trata do planejamento para a próxima temporada e foca em manter a dupla que tem se destacado na temporada rubro-negra

Depois de carimbar a vaga na final da da América em uma noite histórica no Maracanã, a diretoria do segue trabalhando. Entre o planejamento para a grande decisão, que acontece pela primeira vez neste século, os dirigentes começam também a focar em 2020 com duas prioridades: Gabigol e Jorge Jesus.

Artilheiro do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores, Gabigol caiu nas graças da torcida e rapidamente se adaptou ao clube, sendo um dos grandes destaques da temporada. O camisa 9, no entanto, está emprestado pela apenas até dezembro, mas já sabe que o Flamengo fará uma proposta ao clube italiano.

O vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, afirmou já ter aberto as conversas com a Inter e com os empresários do jogador. Para ele, se Gabigol quiser ficar, o terá condições de adquiri-lo.

"Temos conversas adiantadas com a Inter, já começamos a conversar com os empresários do Gabriel. Acho que não vamos ter qualquer tipo de problemas se ele de fato quiser continuar. O Flamengo vai fazer uma proposta contundente e satisfatória para ele. Também não posso falar pelos outros. Posso falar pelo Flamengo, que vai fazer o esforço possível para manter o Gabriel aqui no ano que vem. Vai ser sempre respeitada a parte orçamentária".



(Foto: Getty Images)

Artilheiro do Flamengo na temporada, o jogador soma 35 gols em 47 jogos disputados. Além disso, tornou-se uma febre entre as crianças e um fenômeno de marketing para o clube. Na imprensa italiana, especula-se que a Inter gostaria de receber algo em torno de 18 milhões de euros pelo jogador de 22 anos.

Outra prioridade do Flamengo é Jorge Jesus. O treinador tem contrato até maio de 2020, mas, sem multa, poderia sair do clube já em dezembro. Bem adaptado ao Rubro-Negro, há grande expectativa que esse vínculo seja estendido.

"O Jorge Jesus é uma pessoa experiente, um técnico experiente. A diretoria do Flamengo também é experiente. Vocês acham que estamos conversando desse assunto agora, num momento como esse? Ele tem um ano de contrato, até maio, e em dezembro tem uma janela para os dois lados. Se a gente quiser que ele não continue, a gente exerce isso, e se ele quiser, ele também pode fazer. Está tudo tranquilo, com naturalidade, desde o primeiro momento que tratei com ele, ele foi aberto, muito tranquilo, e eu acho que não vai ter problema nenhum. O meu desejo é que ele fique por um tempo, às vezes não é possível, mas tudo isso é menos importante do que a história do Flamengo, que é de 124 anos", destacou Marcos Braz.



(Foto: Getty Images)

O treinador português tem manifestado satisfação com a estrutura do clube e com os profissionais. Depois da classificação, Jesus fez questão de elogiar novamente a equipe médica. Além disso, também agradeceu ao trabalho feito pela cúpula do futebol.

"A equipe do Flamengo não é apenas jogadores ou treinadores. Temos uma comissão técnica muito forte. Rafinha e Arrascaeta estarem em campo mostra a força do departamento clínico do Flamengo. Claro que o Flamengo tem um presidente, mas agradeço ao Marcos Braz, que acreditou em mim mesmo quando estava em ".

Depois da classificação, o elenco rubro-negro ganhou folga e se reapresenta na sexta-feira (25), de olho no , pelo Campeonato Brasileiro.