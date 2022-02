Flamengo insiste por Thiago Mendes após negativas do Lyon

O Flamengo insiste na contratação de Thiago Mendes, do Lyon. Apesar das negativas recentes do clube francês na viagem dos dirigentes Marcos Braz e Bruno Spindel para a Europa, o Rubro-Negro continua interessado e negocia a possibilidade de ter o volante no futuro. A informação foi publicada pelo ge e confirmada pela GOAL.

Nessa negociação o Flamengo vê o tempo de contrato de Thiago Mendes como um ponto favorável. O vínculo do volante é válido até maio de 2023. Ou seja, mais um ano e três meses.

Nesse sentido, a próxima janela de verão europeu, no meio desta temporada, seria a última chance de o Lyon lucrar com uma negociação de venda, pois a partir do fim do ano o brasileiro poderia sair sem compensação financeira ao clube francês. Por isso o Flamengo conversa desde já em busca de um entendimento para o futuro.

Mais artigos abaixo

Por outro lado, o Lyon vendeu recentemente Bruno Guimarães ao Newcastle e a janela de transferências na França está fechada, o que impossibilitaria uma reposição imediata em caso de saída do brasileiro.

Thiago Mendes é desejo antigo do Flamengo e segue no radar do clube para 2022, agora sob comando do técnico Paulo Sousa. O volante foi titular do Lyon nas últimas três partidas seguidas. Aos 29 anos, ele foi vendido pelo São Paulo ao Lille, em 2017, e se transferiu ao Lyon em 2019.