Flamengo insiste em Walace e espera nova reunião com os italianos nesta segunda

Estafe do volante é o responsável por conduzir as tratativas junto à Udinese

O Flamengo segue as tratativas com a Udinese pela contratação do volante Walace. Na noite desta segunda-feira (25), segundo soube a GOAL, o estafe do atleta tem nova reunião com os italianos na tentativa de, ao lado do time rubro-Negro, conseguir fechar o negócio.

Walace já deixou claro à diretoria da Udinese o desejo de se transferir para o Flamengo. O jogador de 27 anos entende que, neste momento, é o melhor para sua carreira. A negociação se arrasta porque ainda existe uma diferença financeira entre o pedido dos italianos e o que os rubro-negros estão dispostos a oferecer.

Nos últimos dias, as partes foram se aproximando, mas ainda há uma diferença considerável segundo uma fonte da reportagem. Os italianos são duros e o Flamengo mantém o famoso "gelo no sangue" porque entende que o volante pode aportar muito ao elenco rubro-negro.

A insistência do Flamengo é tanta que, mesmo se encerrando nesta terça o prazo de inscrições na Copa do Brasil, o rubro-negro se mantém firme na tentativa de fechar a compra do volante.

A justificativa dos italianos para fazer jogo duro é de que Walace foi peça importante e teve grande desempenho nas duas últimas temporadas. Sendo assim, se valorizou. Por outro lado, o desejo do atleta também conta bastante, além da disposição do Flamengo para tentar fechar em um acordo.

Revelado pelo Grêmio, Walace passou por Hamburgo e Hannover 96 antes de chegar à Udinese. Ele também foi campeão olímpico pelo Brasil, nos Jogos do Rio, em 2016.