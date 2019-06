Flamengo: Gabigol pode ter seu ano mais artilheiro em 2019

Com gol marcado contra o CSA, atacante já superou artilheiros recentes do Fla em temporadas inteiras

O gol marcado diante do não só encaminhou de vez a vitória do no Mané Garrincha, pela 9ª rodada do : o segundo tento rubro-negro, o 14º de Gabigol na temporada, mantém o atacante no caminho de ter seu ano mais goleador na carreira.

Aos 22 anos, o jogador teve sua melhor marca no ano passado, com o , quando balançou as redes 27 vezes em 52 partidas garantindo, entre outros, o posto de goleador do último Brasileiro. Em 2019, ele chega para a parada para a com um total de 14 tentos em 26 compromissos disputados - uma média levemente superior à anterior, mas que pode levá-lo a superar a marca anterior.

Independentemente do recorde, o Fla vai aproveitando a eficiência de seu centroavante. Com pouco menos da metade da temporada disputada, Gabigol já superou os números de jogadores como Alecsandro (11 gols marcados em 2015) e Henrique Dourado (12 gols, 2018), que fecharam anos-calendário inteiros como artilheiros da temporada.

Enquanto disputa o topo do ranking de gols com Bruno Henrique (13), Gabriel vai ajudando o time a projetar, com otimismo, a segunda metade do ano. O Flamengo chega com 17 pontos conquistados até a volta da Série A, em julho, quando o interino Marcelo Salles passará o comando ao português Jorge Jesus: o recebe o em partida pela 10ª rodada, programada para o final de semana do dia 14.