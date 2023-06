Flamengo x Fluminense ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da semifinal do Campeonato Carioca sub-20

Fla-Flu disputam uma vaga na final neste sábado (1); veja como acompanhar na internet

Flamengo e Fluminense se enfrentam na manhã deste sábado (1), às 10h (de Brasília), no Estádio da Gávea, no Rio de Janeiro, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca sub-20. Como venceu a ida por 1 a 0, o Tricolor tem a vantagem do empate. A partida terá transmissão ao vivo da TV FERJ, no YouTube.

Em busca do tricampeonato, o Fluminense chegou à semifinal do Cariocão sub-20 após eliminar o Bangu nas quartas de final por 3 a 0. Na primeira fase, encerrou na terceira posição, com 22 pontos. No geral, os Moleques de Xerém soma oito vitórias, cinco empates e apenas uma derrota.

Do outro lado, o Flamengo, que precisa vencer por dois gols de diferença para avançar à final, terminou a primeira fase na vice-liderança, com 23 pontos conquistados, enquanto nas quartas de final eliminou o Madureira por 8 a 1 no agregado.

Quem avançar terá pela frente Vasco ou Botafogo, que entram em campo também neste sábado (1), a partir das 10h. No primeiro jogo, o Cruzmaltino venceu por 2 a 1 e possui a vantagem do empate para garantir a sua passagem à decisão.

Prováveis escalações

Flamengo sub-20: Kauâ; Daniel Sales, Diegão, Cleiton, Zé Welinton, Rayan Lucas, Matheus Gonçalves, Mateusão, Pedrinho, Erton e Petterson. Técnico: Mário Jorge.

Fluminense sub-20: Cayo Felipe, Caio Amaral, Erick, Kayky Almeida, Jefté, Justen, Thiago, Luis Fernando, Arthur, Isaac e João Neto. Técnico: Ricardo Resende.

Desfalques

Flamengo

Sem desfalques confirmados.

Fluminense

Sem desfalques confirmados

Quando é?