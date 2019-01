Flamengo fecha contratação de Bruno Henrique por R$ 23 mi, diz comentarista

O clube Alvinegro teria aceitado a proposta do Fla e mais o empréstimo do volante Ronaldo

Bruno Henrique está sendo alvo de grande especulação no Flamengo. O jogador de 28 anos pertence ao Santos e, segundo o comentarista Paulo Vinicius Coelho, o clube teria aceitado a oferta de R$ 23 milhões do Rubro-Negro e o empréstimo de um ano do volante Ronaldo pelo atacante.

Segundo Coelho publicou em seu blog, já está tudo acertado entre os clubes e o pagamento será parcelado em três vezes.

Já outros portais, como a Gazeta, declaram que o clube carioca adota cautela no caso, pois preferem analisar a situação física do jogador antes de concluir a compra. O atacante teve uma grave lesão no olho direito e também sofreu problema muscular na coxa e uma contusão na cintura ao retornar aos gramados.