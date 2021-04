Flamengo fecha com o Mercado Livre e vai receber R$ 30 milhões até dezembro de 2022

Empresa vai estampar a marca na parte de trás do uniforme de jogo; Amazon Prime fica em segundo plano

O Flamengo fechou mais um patrocínio, trata-se do Mercado Livre. A marca da empresa será exibida na parte de cima de trás do uniforme de jogo. O contrato será assinado até dezembro de 2022 e vai render algo em torno de R$ 30 milhões aos cofres do clube.

A Amazon Prime, que estampou o espaço num patrocínio pontual durante a final da Supercopa do Brasil, diante do Palmeiras, em Brasília, conversava com o Flamengo sobre a possibilidade de fazer outras ações. No entato, a empresa americana não via com bons olhos algo a longo prazo, pelo menos neste momento.

O Flamengo, no entanto, não encerrou as negociações com a Amazon e deixou as portas abertas para a empresa para outras parcerias. Como a intenção da gigante americana é apenas trabalhar com a marca do streaming da Amazon Prime, a diretoria entende que não há concorrência com o Mercado Livre.

A MRV, empresa que deixou o espaço que será ocupado pelo Mercado Livre, rendia ao Flamengo R$ 10 milhões por ano. Para este ano, a ideia da diretoria era fechar a parte de trás por R$ 12 milhões e chegou a encontrar dificuldades no início. Os dirigentes preferiram esperar e deixar o espaço vazio ao assinar por menos do que entendiam ser o ideal.

Com o Mercado Livre, o acordo supera o contrato com a MRV, girando em torno de um milhão e meio por mês, com algumas cláusulas que podem render uma prorrogação para 2023.