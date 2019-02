Flamengo e torcida preparam tributo aos "Garotos do Ninho" no Fla-Flu

Ao lado de sua torcida, clube desenvolveu uma série de ações com o intuito de homenagear às vítimas do incêndio da última sexta-feira(8)

O incendio que aconteceu na última sexta-feira(08/02), no Ninho do Urubu, ficará para sempre na memória daqueles que vivem o futebol e que, principalmente, torcem para o Flamengo. Apesar do luto, o mundo não para e nesta quinta-feira(14), a equipe entra em campo diante do Fluminense, pela semifinal da Taça Guanabara.

Com o intuito de fazer um tributo e homenagear as 10 vítimas que infelizmente falareceram no incendio, a torcida Rubro-Negra prepara uma série de ações para o confronto. As organizadas, por exemplo, se uniram e criaram uma música inspirada em "Azul da Cor do Mar", de Tim Maia. Além disso, aos 10 minutos de partida, todos se juntaram em uma salva de palmas.

Aqui está a música oficial, com uma alteração da divulgada anteriormente. Todas as torcidas estarão cantando unidas e assim querem permanecer. O tributo e as homenagens são mais do que válidas pic.twitter.com/SUI0W62jJe — Raisa Simplicio (@simpraisa) 12 de fevereiro de 2019

Tudo isso será feito também em conjunto com o clube, que vai distribuir cerca de 60 mil balões de ar não só para os Rubro-Negros como também para a torcida do Fluminense. Os jogadores entraram em campo com uma braçadeira preta, representando o luto do clube.

Bandeiras com os rostos dos meninos, que terão a escalação no telão do estádio, vídeos do clube e uma faixa escrito "Meninos do Ninho", também estão sendo preparados. Em campo, crianças soltarão balão de gás antes da bola rola, além do tradicional minuto de silêncio.

Nesta terça, Willian Arão revelou que levará consigo o nome de Jorge Eduardo, que tinha o volante do Flamengo como ídolo. O pedido foi feito especialmente pela mãe da vítima, que comentou com o presidente Rodolfo Landim a idolatria que o menino tia pelo jogador.