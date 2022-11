Flamengo x Botafogo: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da final do Campeonato Carioca feminino

Equipes decidem o título do Carioca feminino neste sábado (5); veja como acompanhar na internet

Flamengo e Botafogo voltam a se enfrentar neste sábado (5), às 15h (de Brasília), no Estádio da Gávea, pelo jogo de volta da final do Campeonato Carioca feminino. Como perdeu o primeiro duelo por 3 a 1, o Fla vai em busca da virada para cima das alvinegras. O torcedor pode acompanhar o duelo ao vivo na Botafogo TV, e na Fla TV, no YouTube.

O Flamengo chegou à final após ter encerrado a primeira fase na liderança do Grupo B com 21 pontos, enquanto no mata-mata deixou para trás o América-RJ e o Vasco, nas quartas e semi, respectivamente.

Já o Botafogo eliminou o Duque de Caxias, nas quartas, e Fluminense, na semifinal, enquanto na primeira fase ficou em segundo lugar do Grupo B, com 18 pontos.

Prováveis escalações

Escalação do provável FLAMENGO FEMININO: Gabi Croco; Rayanne, Daiane, Cida e Jucinara; Monalisa, Thaisa e Duda; Leidiane, Maria Alves e Crivelari.

Escalação do provável BOTAFOGO FEMININO: Yasmin; Bruna, Káren, Thamires e Chai; Driely, Camila Cruz e Ju Santos; Valéria, Kélen e Kamilla.

Desfalques

Flamengo

Sem desfalques confirmados.

Botafogo

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: sábado, 5 de novembro de 2022

• Horário: 10h (de Brasília)

• Local: Estádio da Gávea – Rio de Janeiro, RJ