Flamengo avança em negociação para comprar Thiago Maia

O Flamengo abriu conversas com o Lille, da França, para comprar Thiago Maia em definitivo. A notícia foi trazida primeiramente pelo Blog do Nicola e confirmada pela GOAL.

No final de 2021, um dos agentes do volante esteve na França e adiantou bem as conversas. A proposta do time carioca é de pagar 4 milhões de euros (cerca de R$ 25,6 milhões) por 50% dos direitos federativos de Maia.

As partes discutem agora a forma de pagamento. A ideia do Flamengo é pagar parcelado, no período de quatro anos. Segundo soube a GOAL, o Rubro-Negro, inicialmente, ofereceu ao Lille 3 milhões de euros, o que foi recusado pelo time francês.

O Flamengo então adicionou mais 1 milhão de euros, o que agradou os franceses. Entre o clube e o staff de Thiago Maia há um acordo verbal, o meia deve assinar um contrato de cinco temporadas.

Dentro do Flamengo, existe a confiança de que Thiago Maia, recuperado de lesão e com uma boa pré-temporada, recuperará também o futebol do mais alto nível. Além disso, o técnico Paulo Sousa conhece bem e gosta do brasileiro.

O contrato de empréstimo de Thiago Maia termina em junho, deste ano, vale lembrar que o Lille havia fixado o valor de 50% dos direitos federativos em 6,5 milhões de euros.