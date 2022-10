Flamengo x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Mirando a final da Copa do Brasil, Rubro-Negro terá time misto neste sábado (15); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Após empatar com o Corinthians sem gols no primeiro jogo da final da Copa do Brasil, o Flamengo terá pela frente o Atlético-MG neste sábado (15), às 20h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view. Na GOAL, o torcedor também pode acompanhar o jogo em tempo real.

Para o confronto no Maracanã, o Flamengo pode entrar em campo com time misto, já visando a decisão contra o Timão, na próxima quarta-feira (19), pela volta da Copa do Brasil. Enquanto o Flamengo aparece na quarta posição com 52 pontos, o Atlético-MG, que empatou sem gols com o Ceará na última rodada, é o sétimo, com 47.

O técnico Cuca deve optar pela entrada de Nathan Silva no lugar de Jamerson, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Em 84 jogos disputados entre as equipes, são 32 vitórias para cada lado, além de 20 empates. No último encontro, válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil, o Rubro-Negro venceu por 3 a 2 no placar agregado.

Prováveis escalações

Escalação do provável FLAMENGO: Santos; Varela, Fabricio Bruno, Pablo, Ayrton Lucas, Vidal, João Gomes, Victor Hugo, Marinho, Everton Cebolinha, Gabigol.

Escalação do provável ATLÉTICO-MG: Everton; Guga, Nathan Silva, Junior Alonso, Dodô, Otávio, Allan, Nacho Fernández, Zaracho, Keno, Hulk.

Desfalques

Flamengo

Rodrigo Caio e Bruno Henrique, lesionados, seguem como desfalques.

Atlético-MG

Jamerson, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, está fora, assim como Igor Rabello, Guilherme Arana e Pedrinho, lesionados.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Flamengo é favorito contra o Atlético-MG nas odds da Rivalo. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 2,15 na vitória do Rubro-Negro, $ 3,30 no empate e $ 3,50 caso o Galo vença.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 2,00 para quem acredita que haverá mais de que 2,5 gols no jogo, e $ 1,70 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar se apenas um time irá balançar as redes, pagando-se $ 3,50 se for o Flamengo, e $ 6,00 se for o Atlético-MG.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

Quando é?

• Data: sábado, 15 de outubro de 2022

• Horário: 20h30 (de Brasília)

• Local: Maracanã – Rio de Janeiro, RJ

• Arbitragem: RAMON ABATTI (árbitro), FABRÍCIO VILARINHO e THIAGGO AMERICANO (assistentes), ALEXANDRE VARGAS (quarto árbitro) e THIAGO DUARTE (AVAR)