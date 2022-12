Fiorentina x Monaco ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do amistoso

Equipes entram em campo neste sábado (17), na Itália; veja como acompanhar ao vivo

Em amistoso, Fiorentina e Monaco se enfrentam neste sábado (17), às 11h (de Brasília), em Florença. A partida não terá transmissão ao vivo na TV.

Vindo de três vitórias consecutivas após a pausa no Campeonato Italiano, a Fiorentina busca tem como primeiro jogo oficial após a pausa para a Copa do Mundo apenas no dia 4 de janeiro, contra o Monza, pela Serie A italiana. No torneio nacional, aparece na décima posição, com 19 pontos. 22 pontos a menos que o líder Napoli.

Do outro lado, o Monaco vem de empate com o Sevilla por 1 a 1, enquanto retorna ao Campeonato Francês também no próximo dia 28, contra o Auxerre.

Prováveis escalações

Escalação do provável Fiorentina: Gollini; Dodo, Martinez, Luca Ranieri, Biraghi, Bonaventura, Filippo Di Stefano, Mandragora, Ikoné, Arthur Cabral e Amatucci.

Escalação do provável Monaco: Nübel; Aguilar, Maripán, Badiashile, C. Henrique, Akliouche, Camara, Jean Lucas, Golovin, Ben Yedder, Volland.

Desfalques

Fiorentina

Sem desfalques confirmados.

Monaco

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: sábado, 17 de dezembro de 2022

• Horário: 11h (de Brasília)

• Local: Artemio Franchi – Florença, ITA