Fiorentina e clubes da Europa fazem sondagem por atacante do Corinthians

Negócio com o clube de Florença tem entraves, mas outros clubes monitoram a situação de Giovane e estudam uma proposta na janela de transferências

A Fiorentina e outros clubes da Europa estão de olho em Giovane, atacante de 19 anos do Corinthians. O jogador vem sendo alvo de consultas e sondagens do exterior e pode deixar o Timão nessa janela de transferência.

Um dos principais interessados é a Fiorentina. Inclusive, um diretor da equipe esteve recentemente no Brasil e até visitou a Neo Química Arena para acompanhar o atacante de perto. A informação foi divulgada pelo Meu Timão e confirmada pela GOAL.

Existem alguns entraves que separam a Fiorentina de uma proposta oficial: a falta de cidadania europeia de Giovane, o atacante ter disputado poucos minutos com a camisa do Timão e também alguns pontos de análise de desempenho do jogador.

Rafael Brandino, empresário de Giovane, está em contato com outros clubes para uma possível transferência do atacante. Uma saída é bem avaliada pensando em mais minutagem e um maior desenvolvimento do atacante de 19 anos, que fez apenas dois jogos pelo Corinthians na temporada.

Em 2023, Giovane esteve em campo por apenas 33 minutos com a camisa do Corinthians, em partidas contra Santos e Palmeiras, ambas fora de casa. Além disso, o atacante esteve com a seleção brasileira no Mundial Sub-20, e entrou em quatro oportunidades.