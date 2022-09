Final do Brasileirão feminino 2022: times, data, estádio, horário, premiação e mais da decisão

As Brabas do Timão foram as primeiras a se classificar para a decisão; equipe alvinegra espera adversário entre Internacional e São Paulo

Após a edição do Campeonato Brasileiro feminino de 2021, finalizada em 26 de setembro do ano passado, mais uma vez o torneio das "minas" está chegando ao fim. E em mais uma oportunidade, o Corinthians chega na final como atual campeão.

Em 2021, a equipe comandada por Arthur Elias venceu a competição num agregado de 4 a 1, quando venceu o Palmeiras no primeiro embate por 1 a 0, no Allianz Parque, e 3 a 1 na Neo Química Arena no jogo de volta, conquistando seu terceiro troféu nacional e segundo consecutivo.

Em menos de um mês após as Brabas terem conseguido se classificar para a final, acontecerá a decisão, e agora basta esperar quem serão as adversárias da equipe alvinegra: as meninas do São Paulo ou as Coloradas, do Internacional. Após o jogo de ida, empatado em 1 a 1, o segundo embate acontece nesta segunda-feira (12), às 17h30, na Arena Barueri. Veja, abaixo, tudo sobre o Campeonato Brasileiro feminino de 2022.

Quando e onde acontece a final do Brasileirão feminino 2022?

José Manoel Idalgo /Corinthians

Como nas últimas edições, o torneio nacional feminino é decidido em dois jogos: um em cada casa das equipes finalistas. Ou seja, como o Corinthians já está classificado para a finalíssima, uma das partidas acontecerá na Neo Química Arena.

Em relação as datas, serão dois domingos de confronto. Uma das partidas será em 18 de setembro, enquanto o embate de volta será no fim de semana seguinte, no dia 25. Ainda não foram definidos os horários dos jogos, mas possivelmente acontecerão entre 11h e 15h.

Quem são os clubes finalistas do Brasileirão feminino 2022?

Corinthians

Marcio Galvão/Corinthians

Como primeira equipe classificada, as Brabas do Timão venceram o primeiro embate contra o Palmeiras na semifinal por 2 a 1 jogando na Neo Química Arena. No jogo de volta, as meninas do Verdão deixaram as alvinegras chegarem, e acabaram tomando uma goleada de 4 a 0.

Ao longo do torneio, a equipe ficou na quarta colocação, com nove vitórias, cinco empates e apenas uma derrota. Além disso, o Corinthians foi o time que menos sofreu gols na competição, com 12. Nas quartas, venceu o Real Brasília por 2 a 0 jogando fora de casa, e depois por 1 a 0, em sua Arena.

São Paulo ou Internacional

São Paulo FC

No momento de pontos corridos, o São Paulo foi o segundo colocado da tabela e enfrenta o terceiro, Internacional, para decidir quem vai à final da competição. No primeiro confronto, as equipes terminaram em 1 a 1, com gols de Lelê, para as Coloradas, e Rafinha, pelo lado Tricolor.

Internacional/Divulgação

Nas quartas de final, o São Paulo venceu apenas o segundo embate por 2 a 0 contra a Ferroviária, após empatar o primeiro dos dois jogos em 0 a 0. No caso do Inter, uma vitória por 3 a 1 contra o Flamengo deixou as Coloradas mais tranquilas para o segundo jogo, finalizado em 1 a 1.

Quanto é a premiação do vencedor e vice-campeão do Brasileirão feminino 2022?

CBF/Divulgação

Além do troféu de campeão do torneio, as meninas que vencerem o Brasileirão feminino também ganham premiações em dinheiro: nos últimos anos de campeonato, a equipe vencedora recebia R$ 120 mil, enquanto a vice-campeã era premiada com R$ 60 mil, valores que são ainda muito inferiores aos do futebol masculino mesmo após tamanho crescimento.

Vale destacar que: tanto o campeão quanto o vice-campeão do Brasileirão feminino garantem vagas diretas à Copa Libertadores feminina.

Onde assistir à final do Campeonato Brasileiro feminino 2022?

Durante todo o campeonato, houveram várias opções para se assistir aos jogos do Brasileirão feminino 2022. Para a finalíssima, não será diferente: na TV aberta, a Band libera o acesso para todo o Brasil poder acompanhar o jogo de decisão.

Na televisão por assinatura, os canais SporTV detém o acesso para transmissão também dos dois duelos da final. Na internet, o portal ElevenSports é mais uma opção para assistir os jogos.

