Filipe Luís vive dilema entre Flamengo e Europa: "decisão mais difícil da carreira"

De férias em Jaraguá do Sul, cidade natal, o lateral-esquerdo ainda está indeciso sobre o futuro na próxima temporada

Filipe Luís ainda não sabe em qual clube jogará na próxima temporada. O jogador que está sem contrato com o segue na dúvida sobre jogar na Europa ou no .

Há 15 anos sem atuar com um clube brasileiro, o jogador teve uma breve sondagem do . Após o título da , Felipe chegou a vestir a camisa da equipe carioca ao lado de Daniel Alves e Lucas Paquetá.

Durante as obras do centro esportivo que irá levar seu nome, em Jaraguá do Sul, cidade natal do interior de Santa Catarina, Felipe Luis comentou a respeito de seu futuro.

“É uma coisa que estou pensando ainda, acabei de começar as férias, desconectei. Tentei não pensar em futebol. Nos próximos dias é conversar com o dono do Atlético de Madrid, ver o que eles precisam, tem total prioridade. A partir de então vou tomar a decisão sobre o futuro. O Flamengo é uma opção, outra é ficar na Europa. Essa é a decisão mais difícil da carreira, mas devo decidir nessa semana ou próxima”

Formado na base do , Filipe deu a entender que seguirá na Europa: “Tenho vontade de voltar, mas ainda tenho dúvidas. Não é algo que tenho claro no meu coração, não está falando mais alto no momento. São 15 anos na Europa, conheço muito bem, estou adaptado. E aqui no Brasil iria um tempo para isso. Mas não descarto voltar”.

Nesta quinta-feira (11), o jornal espanhol Mundo Deportivo informou que o pretende fazer uma oferta para contar com o brasileiro na próxima temporada.