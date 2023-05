Filipe Luís conversa com comissão técnica e esclarece declaração “polêmica” após empate contra o Ñublense

Lateral-esquerdo garante que o intuito foi chamar a responsabilidade para o elenco

Uma fala de Filipe Luís na zona mista logo após o empate em 1 a 1 com o Ñublense, pela Copa Libertadores, repercutiu bastante entre os torcedores do Flamengo nas redes sociais por "ir contra" o que o técnico Jorge Sampaoli vem pregando nas entrevistas coletivas. O lateral-esquerdo garantiu que o problema da equipe não é físico e sim técnico e tático. Logo depois, no entanto, o jogador conversou com a comissão técnica e esclareceu a situação.

"É trabalho, corrigir, falar o que está acontecendo principalmente com esses erros técnicos e táticos porque não é físico, é técnico e tático”, foi o que disse o lateral na zona mista após a partida.

A afirmação de Filipe Luís virou polêmica justamente porque Jorge Sampaoli tem batido nesta tecla. O treinador em todas as entrevistas coletivas ressalta os problemas físicos que vem enfrentando no clube. Segundo sabe a GOAL, o argentino encontrou uma equipe aquém do que ele entende ser o ideal para encaixar a sua filosofia.

Ainda segundo apurou a GOAL, minutos depois da declaração dada na zona mista, Filipe Luís chamou a comissão técnica para esclarecer a situação. O lateral deixou claro que o intuito não foi rebater Jorge Sampaoli e sim chamar a responsabilidade do momento vivido pelo Flamengo para o grupo. Ainda segundo o jogador, a declaração foi no sentido de que os atletas precisam melhorar, evoluir no quesito técnico e tático para o decorrer da temporada. O treinador entendeu perfeitamente a situação e tratou a fala do lateral com “zero problema”.

Os problemas físicos no Flamengo viraram rotina neste ano. Vale ressaltar que Vitor Pereira também já reclamava da situação. Na partida diante do Bahia, por exemplo, Sampaoli foi obrigado a fazer as cinco substituições no intervalo, todas elas por problemas físicos. Diante do Ñublense, o treinador não contou com Arrascaeta, Everton Ribeiro e Marinho. Leo Pereira, que não estava 100%, não iniciou a partida, assim como Erick Pulgar. Ambos haviam sentido problemas físicos no jogo contra o Corinthians.

Desde a chegada de Sampaoli, o treinador também sofreu com ausências do próprio Filipe Luís, Gerson e Pedro. Além de Bruno Henrique, que está num processo de recuperação e tem uma carga controlada de minutos em campo.