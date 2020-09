FIFA e Conmebol debatem possível adiamento das Eliminatórias

Entidades se reuniram nesta segunda e voltam a se reunir na terça; federação argentina faz pressão

A primeira rodada dupla das Eliminatórias da da América do Sul está prevista para outubro, no entanto, ainda há muita incerteza se realmente será disputada. Nesta segunda-feira (14), houve uma reunião entre membros da Conmebol e da FIFA para tratar sobre o assunto, mas a decisão (se será mantida ou não) foi adiada para esta terça.

A federação que mais resiste as datas do mês de outubro é a AFA. Na , o campeonato ainda está paralisado e existem muitas dúvidas sobre os atletas que atuam no exterior poderem ingressar tranquilamente no país. Enquanto isso, o lidera na postura de manter as datas e iniciar a competição o mais rápido possível.

Recentemente, a FIFA colocou algumas possibilidades na mesa para que se postergue o início da competição, como seis jogos a menos modificando então o formato. Um dos grandes entraves para um novo modelo, são os direitos de televisão, que em todos os países já foram negociados com as 18 datas.

Mais artigos abaixo

Mais times

Na semana passada, a FIFA e a CONCACAF adiaram o início das Eliminatórias na América do Norte e Central para março de 2021, aumentando a pressão em cima da Conmebol. Sugestões foram coladas na mesa por federações, como a da , que pediu mais jogos em novembro, cancelando assim as datas de outubro.

PROGRAMAÇÃO DA CBF

Ainda sem um parecer definitivo, a CBF segue o planejamento. Enquanto a comissão técnica voltou aos estádios e monitora "in loco" jogadores aqui no Brasil, a confederação estipulou o dia 21 de setembro como data para fazer a convocação para os possíveis jogos contra , em , e , em Lima.