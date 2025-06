Ferroviária x Santos: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Paulista Feminino 2025

Partida é válida pela 3ª rodada do estadual, em Rio Claro; confira a transmissão e outras informações do jogo

Ferroviária e Santos se enfrentam nesta quinta-feira (5), às 17h30 (de Brasília), no Estádio Benito Agnelo Castellano, em Rio Claro. A partida terá transmissão ao vivo do Space e da Record News, na TV fechada, e da Max via streaming (veja a programação completa).

A Ferroviária é a 3ª colocada do campeonato, com três pontos somados. A Ferrinha abriu sua caminhada no torneio com um imponente triunfo por 6 a 0 sobre o Taubaté, mas acabou caindo para o Palmeiras, na 2ª rodada, em revés por 1 a 0.

O Santos também vive um estadual oscilante. Na estreia, bateu o São Paulo por 2 a 1; no embate mais recente, contudo acabou sofrendo uma dura derrota por 3 a 0 para o Corinthians. O Peixe é o 5° colocado, com os mesmos três pontos que as rivais de Araraquara.

Prováveis escalações

Ferroviária feminino: Luciana; Camila, Rafa Soares, Andressa Pereira e Barrinha; Eduarda da Silva, Nicoly, Kaylane e Mylena Carioca; Mariana dos Santos e Natalia Vendito.

Santos feminino: Stefane Pereira; Bárbara, Ana Alice, Rafaella Martins e Larissa Vasconcelos; Nath Pitbull, Suzane Pires, Analuyza Oliveira, Rafa Andrade e Laryh; Carol Baiana.

Desfalques

Ferroviária feminino

Sem desfalques confirmados.

Santos feminino

Sem desfalques confirmados.

Quando é?