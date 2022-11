Diniz liga para o Fluminense e explica encontro casual com Marcos Braz

Treinador explicou a fotografia ao lado do vice-presidente de futebol do Flamengo. Encontro casual ocorreu em restaurante na Barra da Tijuca

Fernando Diniz se reuniu com o agente Giuliano Bertolucci, na tarde desta quinta-feira (10), para discutir questões referentes ao novo contrato com o Fluminense em um restaurante do Rio de Janeiro. Em meio à conversa, o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, foi ao local e se juntou à dupla. Para evitar desgaste por causa da aparição pública com um rival, o treinador entrou em contato com o presidente Mário Bittencourt e se explicou de forma espontânea, como soube a GOAL.

Fernando Diniz e o representante Giuliano Bertolucci já haviam marcado o almoço há algum tempo com o intuito de discutir detalhes do vínculo com o Flu — o técnico encaminhou a renovação por mais duas temporadas nas Laranjeiras, até o fim de 2024.

Entretanto, durante a reunião, o vice-presidente de futebol do Fla, Marcos Braz, apareceu no mesmo restaurante, localizado na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Devido à boa relação com o empresário, se uniu à dupla e decidiu ficar para conversar com ambos. Não houve objeção para que o dirigente se posicionasse à mesa.

Mesmo que não houvesse qualquer contestação, o treinador preferiu entrar em contato com o presidente do Flu, Mário Bittencourt. O objetivo foi explicar a reunião pública com um dirigente adversário. A justificativa nem sequer foi contestada pelo mandatário do Tricolor carioca.

A procura de Diniz foi para evitar que houvesse problemas em caso de divulgação de uma imagem do encontro, justamente o que aconteceu. Um cliente do local fotografou a conversa, e o retrato viralizou nas redes sociais durante esta quinta-feira.

O telefonema do técnico foi visto de forma positiva nas Laranjeiras. O presidente ficou satisfeito com a postura adotada pelo profissional, que fez questão de desfazer qualquer mal-entendido que fosse criado.