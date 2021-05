FERJ indica possibilidade de público na final do Carioca; Prefeitura veta

Entidade publica resolução para debater a presença de torcedores nos dois próximos jogos, mas Fluminense é contra

A Federação de Futebol do Rio publicou nesta terça-feira (11), uma resolução liberando a volta do público ao Maracanã para a final do Campeonato Carioca, que acontece nos próximos dois finais de semana. O tema seria ainda debatido em reunião virtual nesta quarta-feira (12). O Flamengo se mostrou favorável, o Fluminense, no entanto se posicionou contrário.

A ideia seria contar com um terço da capacidade do estádio em cada um dos dois jogos. De acordo com apuração da Goal, prefeitura do Rio de Janeiro e o Governo do Estado, no entanto, se posicionaram contrários a esta possibilidade e ressaltaram que há um decreto que impede partidas de futebol com público nas cidades que estejam com bandeira vermelho, o que é o caso do Rio, logo, as partidas com público não estão permitidas.

Abaixo, confira a resolução da FERJ

"Indicar que em não havendo medida restritiva superior cogente e com base na obediência e em consonância com os termos do Decreto Municipal nº 48.845 de 06 de maio de 2021, e ainda, em rigorosa e estrita observância das regras sanitárias preconizadas para o combate à disseminação da Covid-19, estabelecidas pelas autoridades municipais e complementadas pelas diretrizes e normas descritas no Protocolo Jogo Seguro, as partidas de ida e volta a serem disputadas entre as equipes do CR Flamengo e Fluminense FC, decisivas do Campeonato Carioca, bem como aquelas disputadas entre Botafogo FR e CR Vasco da Gama, decisivas pela Taça Rio, poderão contar com a presença de público nos limites a serem definidos em Reuniões de Segurança que acontecerão no dia 12/05/2021, às 14h e 14:30h, respectivamente, e cujos Planos de Ação e Contingências serão devidamente publicizados.

A avaliação quanto a possibilidade de presença de público em partidas da Taça Rio estará diretamente vinculada à realização dos jogos no estádio do Maracanã, caso este seja o desejo dos clubes envolvidos, considerando que o referido estádio, no momento, é o único que encaminhou um plano de ação e contingência adequado para receber disputas contando com a presença de torcedores".

Abaixo, a nota do Fluminense

"O Fluminense Football Club desconhece e não recebeu, até o momento, qualquer convocação da Ferj para reunião que vise discutir a presença de público durante as finais do Campeonato Carioca. De antemão, o clube reafirma posição contrária à liberação de público nas finais, mantendo, como já faz desde o início da pandemia, o respeito e apoio as restrições determinadas pelas autoridades sanitárias, conforme o artigo 1º do Decreto Nº 48425 DE 13 DE JANEIRO DE 2021, da Prefeitura do Rio de janeiro (Art. 1º Suspende temporariamente a presença de público em Estádios e Ginásios Esportivos), ainda em vigor. O Fluminense, em nome da ciência"