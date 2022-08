Fenerbahçe x Austria Wien: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Europa League

Partida acontece nesta quinta-feira (25), pelo jogo de volta da segunda fase de classificação da Liga Europa; veja como acompanhar na internet

Fenerbahçe e Austria Wien se enfrentam nesta quarta-feira(25), no Estádio Şükrü Saraçoğlu, a partir das 14h (de Brasília), pelo jogo de volta da segunda fase de classificação da Europa League 2022/23. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Depois da vitória por 2 a 0 no primeiro duelo, o Fenerbahçe entra em campo podendo perder por até um gol de diferença.

Para o confronto em casa, o técnico Jorge Jesus não poderá contar King, com desgaste muscular. Enner Valencia deve substituí-lo no ataque.

Do outro lado, o Austria não terá Galvão, expulso no jogo de ida, além de Ziad El Sheiwi, Matan Baltaxa, Florian Wustinger, Armand Smrcka e Marko Rugaz machucados.

Prováveis escalações

Possível escalação do Fenerbahçe: Bayindir; Lemos, Szalai, Peres; Kadioglu, Yuksek, Crespo, Alioski; Rossi, Dursun, Valencia.

Possível escalação do Austria Wien: Fruchtl; Ranftl, Handl, Muhl, Koumetio, Da Graca; Braunoda, Fischer, Holland; Gruber, Fitz.

Desfalques da partida

Fenerbahçe:

Serdar Aziz, Nazim Sangare: machucados.

King: desgaste muscular.

Austria Wien:

Ziad El Sheiwi, Matan Baltaxa, Florian Wustinger, Armand Smrcka e Marko Rugaz: lesionados.

Galvão: suspenso (cartão vermelho).

Quando é?

JOGO Fenerbahçe x Austria Wien DATA Quinta-feira, 25 de agosto de 2022 LOCAL Estádio Şükrü Saraçoğlu - Istambul, TUR HORÁRIO 14h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Fenerbahçe

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Austria 0 x 2 Fenerbahçe Liga Europa 18 de agosto de 2022 Fenerbahçe 4 x 2 Adana Demirspor Campeonato Turco 22 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Konyaspro x Fenerbahçe Campeonato Turco 29 de agosto de 2022 13h15 (de Brasília) Fenerbahçe x Kayserispor Campeonato Turco 3 de setembro de 2022 15h45 (de Brasília)

Austria Wien

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Austria Wien 0 x 2 Fenerbahçe Liga Europa 18 de agosto de 2022 Wolfsberg 1 x 2Austria Wien Campeonato Austríaco 21 de agosto de 2022

Próximas partidas