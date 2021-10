Felipe Melo dá bronca em estafe, e vai esperar eleições no Palmeiras por renovação

Volante aguarda troca de gestão no clube, que ocorrerá após eleição em 20 de novembro, e dá bronca em estafe por ampla divulgação de viagem ao Brasil

A divulgação da viagem do agente de Felipe Melo, o espanhol José Rodríguez Baster, ao Brasil para tentar a renovação com o Palmeiras gerou desgaste nos bastidores. O volante se surpreendeu com a vinda do empresário e deu até uma bronca em seu estafe por causa da veiculação da notícia.

Com vínculo até o fim de 2021, o veterano de 38 anos está disposto a esperar a mudança de gestão no Palmeiras para discutir a questão contratual – haverá eleição presidencial em 20 de novembro, e Leila Pereira é candidata única ao cargo. O atual mandatário do clube, Maurício Galiotte, deixa a situação do volante sob responsabilidade da próxima administração.

O meio-campista, a princípio, queria solucionar a sua situação contratual antes da troca de diretoria. Todavia, mudou de postura recentemente e está disposto a esperar o pleito presidencial para discutir. A avaliação do atleta é de que as recentes atuações sob o comando de Abel Ferreira serão importantes para a decisão da futura gestão.

Sem saber sobre a decisão do empresário José Rodríguez Baster, conhecido como Rodri, de viajar ao Brasil, foi surpreendido ao ver a notícia divulgada na imprensa local. O assunto foi bastante divulgado na noite dessa quarta-feira (27). A Goal apurou que o atleta se incomodou com a veiculação das notícias e deu até uma bronca em membros do seu estafe – em especial no responsável por fazer contato com os repórteres brasileiros.

Mesmo que tenha dado a bronca por causa da veiculação da notícia, Felipe Melo não pretende desautorizar Rodri e tampouco pedir para que ele haja diferente em relação à sua viagem ao Brasil. O agente irá à Academia de Futebol nos próximos dias a fim de conversar com membros da atual gestão. Um papo com a futura presidente do clube, Leila Pereira, também não está descartado.

O desejo de Felipe Melo é seguir no Brasil em 2022, preferencialmente no Palmeiras. O jogador ainda não recebeu propostas para defender um novo clube a partir da próxima temporada. O volante fez 41 partidas pelo Palmeiras em 2021, sendo 32 na condição de titular. O jogador ainda marcou um gol e deu uma assistência nesta temporada.