Faltas duras e ameaças preocupam estafe de Vinicius Júnior às vésperas da Copa do Mundo

Uma lesão neste momento pode tirar o atacante da disputa do Mundial do Qatar

O grande início de temporada de Vinicius Júnior com a camisa do Real Madrid colocou brasileiro no centro das atenções do futebol mundial. Protagonista do time merengue, o brasileiro de 22 anos vem desfilando talento com gols e dribles. A ascensão do atacante, no entanto, também o transformou em alvo dos adversários e as faltas duras e recentes ameaças preocupam o jogador e seu estafe há 65 dias da Copa do Mundo do Qatar.

No início desta semana, depois da vitória do Real Madrid diante do Mallorca, Vini Júnior virou tema na imprensa espanhola. Os jogadores do time rival acusaram o brasileiro de fazer provocações. Imagens da emissora Movistar+ flagraram vários momentos de tensão do brasileiro durante a partida.

Em uma delas, após uma arrancada pelo lado esquerdo, Vini, desarmado, parte para cima do técnico Javier Aguirre repetindo as palavras: "isso não, isso não". Toni Kroos aparece em seguida para conter o brasileiro. Na sequência das imagens, o atacante revela o motivo da revolta.

"Ele disse 'Bate nele! Bate nele'... o técnico", afirmou Vinicius em conversa com Nacho.

Em vários momentos durante o jogo, Vini foi alvo de faltas duras. Após a partida, o técnico Javier Aguirre foi questionado sobre o tema, mas desconversou e não respondeu se de fato pediu a seus jogadores para baterem no brasileiro.

Na última quinta-feira (15), em entrevista ao canal Movistar+, Koke, capitão do Atlético de Madrid e rival de Vini Júnior no clássico deste final de semana, afirmou que se o brasileiro marcar um gol no jogo, que acontece neste domingo (19), e comemorar dançando: "vai ter confusão".

A fala do espanhol não foi bem digerida por Vini Júnior e seu estafe e reforça a preocupação com o jogador às vésperas da Copa do Mundo. Na próxima segunda-feira (19), por exemplo, o atacante se apresenta à seleção brasileira para os amistosos contra Gana e Tunísia.

Em contato com pessoas do estafe de Vini Júnior, a GOAL ouviu um grande receio com o fato do jogador estar sendo ameaçado e caçado dentro de campo, a reação após sofrer seguidas faltas diante do Mallorca, foi apenas uma maneira de externar o anseio. O entendimento é de que qualquer lesão neste momento pode tirar o atleta da disputa do Mundial do Qatar.

Para completar, durante o programa "El Chiringuito", que tem uma das maiores audiências da TV Espanhola no seguimento esportivo, Pedro Bravo, reforçou as ameaças e fez um comentário de cunho racista sobre Vini Júnior.

"Você tem que respeitar o rival. Se quer dançar, que vá ao sambódromo. Aqui o que você tem que fazer é respeitar os companheiros de profissão e deixar de fazer o macaquice", disse o cidadão, que é presidente da Associação Espanhola de Empresários de Jogadores.

A fala causou revolta nas redes e várias pessoas saíram em defensa de Vini Júnior, inclusive Neymar. Após a repercussão, Pedro Bravo se desculpou.

"Quero esclarecer que a expressão "fazer macaquice" que utilizei mal ao qualificar a dança do Vinicius na comemoração dos gols foi de maneira metafórica ("fazer idiotices"). Como minha intenção não foi de ofender ninguém, peço sinceramente desculpas. Sinto muito!", escreveu em uma de suas redes sociais.

Aos 22 anos, Vini Júnior se tornou peça fundamental do Real Madrid de Carlo Ancelotti e é um dos protagonistas da equipe merengue. Com oito jogos na atual temporada, ele soma cinco gols e três assistências.