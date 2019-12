Fábio no Cruzeiro e mais: ídolos que já foram rebaixados no futebol

A lista conta com nomes que vão de Buffon até Baresi, passando também por Marcos, Jefferson e outros

O Cruzeiro sofreu, em 2019, o primeiro rebaixamento em sua história. Um momento de tristeza para a sua torcida, mas pelo qual outros gigantes do futebol mundial também já passaram.

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar

Ao contrário do que a provocação normal de torcedores costuma pregar, time grande cai e já caiu inúmeras vezes. No e fora daqui. Inclusive com grandes ídolos de tais clubes participando destas campanhas.

Como vinha de títulos nacionais importantes nos últimos anos, o 2019 poderia estar recheado de ídolos. Entretanto, como acontece com o caso de Thiago Neves, muitos deles perderam este status ao longo da temporada do rebaixamento. Fábio, contudo, é um ídolo sagrado da que se une a outros ídolos que caíram com seus clubes. Confira abaixo.

George Best |

Um dos maiores ídolos dos Red Devils e da história do futebol britânico, o habilidoso ponta fazia parte do time que foi rebaixado para a segunda divisão inglesa em 1974. Best, que já passava por problemas extracampo, foi dispensado do United antes do fim da temporada... mas jamais esqueceu a dor pela queda.

Franco Baresi |

Considerado um dos maiores jogadores de defesa da história, Franco Baresi foi rebaixado duas vezes com o Milan: a primeira, em 1980, foi por causa de um escândalo extracampo, e a segunda, em 1982, foi pelos maus resultados mesmo. Anos depois, Baresi seria um dos rostos de uma equipe que dominaria a Europa.

Marcos |

Em 2002, mesmo no auge de sua carreira após ter sido campeão mundial com a seleção brasileira, o goleiro Marcos foi rebaixado com o Palmeiras e seguiu no clube até o fim de sua carreira.

Marques |

Considerado um dos maiores atacantes da história do , Marques fazia parte do time que caiu para a em 2004.

Buffon, Del Piero e mais |

Em 2006, a Juventus foi rebaixada por conta de um escândalo de manipulação de resultados. Alguns craques daquele time, como Ibrahimovic, Fabio Cannavaro e Patrick Vieira, optaram por deixar a Velha Senhora. Entretanto, ídolos como Buffon e Alessandro Del Piero ajudaram a equipe italiana a voltar à elite na temporada seguinte. Outros ídolos, como Nedved e David Trezeguet também faziam parte daquele time.

Vampeta |

O meio-campista já estava mais veterano, mas fez parte do time do Corinthians que foi rebaixado em 2007.

Edmundo e Pedrinho |

Vasco: O primeiro veio em 2008, a derrota para o , além do triunfo de concorrentes diretos na última rodada sacramentou o primeiro dos três rebaixamentos do Vasco. O destaque vai para a presença do grande ídolo vascaíno, Edmundo, no elenco que foi rebaixado. pic.twitter.com/YYiMjAISpZ — Além Dos 90 Minutos (@alem90minutos) December 6, 2019

Já veteranos, Edmundo e Pedrinho faziam parte do elenco do Vasco no primeiro rebaixamento do Gigante da Colina, em 2008.

Jefferson |

O camisa 1 do Glorioso era titular da seleção brasileira em 2014, mas apesar de ter sido eleito melhor goleiro daquele Brasileirão não conseguiu evitar a queda do Botafogo. Assim como fez Marcos no Palmeiras, seguiu no clube até ‘pendurar as luvas’.

Ceará e Alex |

D’Alessandro estava emprestado ao , mas o elenco do Inter que caiu para a Série B em 2016 tinha em Ceará e Alex dois ídolos da torcida.