Fã declarado de Messi, Hazard agora precisa enfrentar o ídolo

Belga já repetiu em diversas ocasiões que considera o argentino o melhor jogador de futebol de todos os tempos

Eden Hazard, nova estrela contratada pelo , sempre se declarou um fã incondicional de... Lionel Messi.

Em Janeiro deste ano o belga, cujo maior sonho sempre foi jogar pelo Real Madrid, admitiu em entrevista que considera Messi o melhor jogador de todos os tempos. "Não há dois G.O.A.T. (sigla para Melhor de Todos os Tempos em inglês).Só um, é Leo Messi", disse o belga em uma entrevista à HLN.

QUER VER JOGOS AO VIVO OU QUANDO QUISER? ACESSE O DAZN E TESTE O SERVIÇO POR UM MÊS GRÁTIS!

Agora Hazard deve liderar o projeto de Zinedine Zidane no Real Madrid para superar, coletivamente, o do seu idolatrado Messi.

"Minhas duas partidas contra o Barcelona são minhas melhores lembranãs de 2018", disse Hazard. "Fiquei feliz de enfrentar o Barcelona e Messi, mas o resultado não foi o que eu esperava, acabei decepcionado". Nada mal para quem, no mesmo ano, derrotou o na e alcançou o terceiro lugar no maior torneio do mundo.

Mais artigos abaixo

Hazard também disse no início do ano que seus filhos são fãs declarados do argentino. "O mais velho é um grande fã de Messi, mas todos somos fãs de Leo atualmente", afirmou.

Certamente a admiração do belga pelo craque rival não vai diminuir, mas em Madrid ele vai precisar passar a vê-lo também como um rival a ser batido.