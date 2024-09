A Experience Kissimmee, autoridade oficial de turismo do Condado de Osceola, na Flórida, anunciou uma nova parceria de vários anos com o Brighton & Hove Albion.

O acordo fará com que a Experience Kissimmee se torne parceira de patrocínio de mangas nas camisas das equipes masculina, feminina e das categorias de base do Brighton nesta temporada, aumentando a visibilidade global da marca em transmissões e o engajamento entre os torcedores.

O Brighton é o décimo segundo time mais assistido entre as cinco principais ligas europeias, com uma audiência total de 195 milhões de telespectadores. A ampla exposição midiática da Premier League ajudará a aumentar o perfil da Experience Kissimmee.

Brighton and Hove Albion FC

A parceria também inclui uma série de outros benefícios e oportunidades, como promoções conjuntas com parceiros de comércio de viagens relevantes do clube, que maximizarão o alcance e o engajamento nos setores de turismo e esportes.

Sinalização de marca no estádio garantirá visibilidade para a Experience Kissimmee no estádio American Express, capturando a atenção de torcedores locais e visitantes.

"Estamos empolgados em fazer parceria com o Brighton Hove Albion, um clube muito querido no Reino Unido", disse DT Minich, Presidente e CEO da Experience Kissimmee.

"Essa colaboração é emocionante para nós, pois o Reino Unido é o nosso principal mercado de longa distância para Kissimmee. Além disso, o perfil de público do Brighton, que inclui uma base significativa de seguidores no Reino Unido, Canadá e Brasil, se alinha perfeitamente com nossos principais mercados internacionais. Essa parceria reflete nosso compromisso em proporcionar experiências de viagem excepcionais e engajar fãs globalmente."

Experience Kissimmee

A parceria representa o primeiro acordo combinado da Experience Kissimmee com um clube tanto na Premier League quanto na Women's Super League, demonstrando seu compromisso com a inclusão e diversidade nos esportes.

O chefe comercial do clube, Russ Wood, declarou: "Estamos muito satisfeitos em anunciar uma nova parceria de três anos para as mangas com a Experience Kissimmee.

"Eles são um parceiro empolgante, com uma presença global, e estamos orgulhosos de trabalhar com eles. Nossos valores e visões estão alinhados, e com nossa já significativa presença nos Estados Unidos, é a parceria perfeita.

"Estamos ansiosos para promover Kissimmee como um destino de férias deslumbrante para nossa base global de torcedores e esperamos que muitos tenham a oportunidade de visitar."