Ex-zagueiro do Fluminense vai trocar a Atalanta pela Roma

Negociação de Roger Ibañez, de 21 anos, está acertada em cerca de 9 milhões de euros; Contrato de quatro anos e meio

A acertou nas últimas horas a contratação do zagueiro brasileiro Roger Ibañez, da . A Goal apurou que o clube romano vai desembolsar aproximadamente 9 milhões de euros (R$ 42 milhões) pela transferência.

Aos 21 anos, o ex-defensor do já aceitou verbalmente um contrato válido por quatro anos e meio. Os exames médicos e a assinatura do acordo serão feitos ainda nesta semana.

Roger Ibañez está no futebol italiano desde o início de 2019, quando foi vendido pelo por 4 milhões de euros. Por se qualificar como um dos clubes formadores do jogador, os cariocas têm direito a um percentual da transferência, de acordo com as normas do Mecanismo de Solidariedade da FIFA.

Carreira

Nascido em Canela, interior do Rio Grande do Sul, Ibañez tem cidadania uruguaia por parte de mãe e chegou ao em 2017, integrando o time principal no ano seguinte e sendo titular sob o comando do técnico Abel Braga e, mais tarde, com Marcelo Oliveira. Ele fez parte da equipe que chegou às semifinais da , que acabou eliminada pelo eventual campeão .

Em 2019, ele fez duas partidas pelo antes de ser negociado com a Atalanta, nos últimas dias da janela de transferências europeia. Em Bérgamo, porém, ele teve poucas chances, figurando no banco de reservas a maior parte do tempo até fazer sua estreia em novembro, na vitória por 2 a 1 sobre o pela italiana.