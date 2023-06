Ex-Manchester United é contratado como diretor de clube de Santa Catarina

Rodrigo Possebon, ex-volante dos Red Devils, assumi a condição de diretor de futebol do clube catarinense

O Barra FC divulgou o acerto com Rodrigo Possebon, ex-jogador do Manchester United, para assumir o cargo de diretor de futebol de base. O profissional tem passagem como executivo de futebol e diretor técnico da Ferroviária, de Araraquara, clube que ele trabalhou nos últimos quatro anos.

“Muito feliz em faz parte deste projeto tão importante e promissor. Vamos trabalhar bastante para que o Barra Futebol Clube seja uma referência no processo de formação de atletas e temos o desafio de entregar um trabalho de excelência”, disse o novo executivo do clube.

Rodrigo Possebon tem cursos de gestão, marketing e administração de futebol pela Fundação Getúlio Vargas, Instituto Johann Cruyff, Federação Paulista de Futebol e FIFA, além de fluência em quatro línguas: Espanhol, Italiano, Inglês e português.

Antes da carreira nos bastidores do futebol, Rodrigo Possebon foi um atleta de sucesso no futebol brasileiro e internacional. Formado na base do Internacional, o ex-volante foi negociado ainda na base para o Manchester United. Além dos Red Devils, atuou também no Sporting Braga e Vicenza no futebol europeu. No retorno ao futebol brasileiro, Rodrigo Possebon jogou no Santos, Criciúma e Juventude, entre outros clubes.

Entre os títulos, destaque para a conquista da Premier League e da Copa da Inglaterra, pelo Manchester United, e campeão da Copa Libertadores defendendo as cores do Santos. Possebon ainda conquistou dois acessos a divisões nacionais, com o Criciúma, em 2012, e com o Juventude, em 2013.