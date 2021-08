Atacante fez o gol mais importante da história do Paços Ferreira, na vitória por 1 a 0 sobre o Tottenham, pela Conference League

Revelado pelo Flamengo, o atacante Lucas Silva viveu na última semana um momento especial. O jogador foi o responsável pelo gol da vitória histórica do Paços Ferreira por 1 a 0 sobre ninguém menos que o poderoso Tottenham, pelo primeiro jogo dos play-offs da Conference League. O resultado deixou o time português a um empate da classificação para a fase de grupos.

Em bate papo exclusivo com a Goal, Lucas Silva falou sobre o momento especial que viveu após anotar o gol "mais importante da história do Paços Ferreira", segundo a repercussão da imprensa portuguesa.

"Sabíamos que iríamos pegar um adversário muito forte, a gente só queria ser feliz. Entrar em campo e disfrutar daquele momento, ver o que iria dar, porque o futebol é uma caixinha de surpresas. A camisa não entra em campo, o resultado é conquistado dentro das quatro linhas. A equipe foi fantástica e eu pude ser feliz naquele momento. A ficha ainda não caiu totalmente porque eu fiz o gol contra uma equipe de muita expressão. Eu vejo as matérias que saem, meus pais me ligando, falando da importância do gol, falando que entrei para a história do clube. Eu fico feliz, emocionado, mas quero viver isso muito mais vezes. A gente trabalha para conquistar coisas grandes e é isso que eu almejo".

Apesar da alegria pelo gol e a vitória histórica da equipe, Lucas Silva mantém os pés no chão e ressalta a grande dificuldade do segundo jogo, que acontece nesta quinta-feira (26), na Inglaterra.

"Sabemos que são dois jogos. A primeira tabalha foi ganha, mas temos a segunda. Não adianta ganhar a primeira e não ganhar a segunda. Tem que conquistar as duas, então é pés no chão. Sabemos da qualidade, da dimensão do nosso adversário".

Além do importante gol sobre o Tottenham, Lucas Silva vive momento especial. Na rodada anterior a partida contra os ingleses, ele anotou um gol na vitória por 2 a 0 sobre o Famalicão, pelo Campeonato Português e vem ganhando sequência na equipe, tudo isso depois de um período difícil de adaptação.

"A primeira época foi bastante difícil, nos primeiros meses longe da família, em um futebol muito diferente, muito mais dinâmico. Me senti perdido no primeiro momento, mas ao decorrer do tempo eu fui me adaptando, me encaixando no futebol europeu e sabia que quando tivesse uma sequência eu ia conseguir mostrar meu futebol".

Abaixo, confira o bate-papo completo com o atacante

Goal: Você falou sobre o dinamismo do futebol português. Além disso, quais foram as principais diferenças que você sentiu?

"Um futebol muito rápido, você tem que pensar muito rápido, se demorar para pensar já vem um, dois, três. É um futebol muito dinâmico, antes da bola chegar você já tem que saber o que fazer com a bola. Procuro melhorar sempre, ver o que eu erro, ver meu posicionamento e ver cada detalhe para buscar a evolução dentro de campo. Eu já estou bastante adaptado, faz um ano que estou aqui, quando as coisas começam a fluir dentro de campo, as coisas extra-campo ficam mais leves. Estou muito feliz pelo momento que estou vivendo, de estar no Paços de Ferreira. É continuar trabalhando, com os pés no chão porque sempre quero melhorar, sempre quero mais".

Goal: Você chegou a conversar com o Jorge Jesus, que foi seu treinador, sobre o futebol em Portugal?

"Antes de sair do Flamengo eu procurei informações com o Jorge Jesus e todos os envolvidos na comissão técnica dele, com quem trabalhei. Procurei saber como era aqui, se a adaptação era rápida, procurei saber qual era o pensamento deles sobre a minha vinda para cá e eles me deram total apoio, falaram que eu me daria bem aqui, que ia me adaptar rápido e quando tivesse sequência de jogos ia ser feliz, que as coisas iam acontecer naturalmente".

Goal: Você chegou a receber propostas de outros clubes no Brasil, por qual motivo optou por ir para Portugal?

"Eu estava no Brasil num clube com uma dimensão muito grande que é o Flamengo, então eu tinha o pensamento de quando saísse do Flamengo vir para a Europa. Meu pensamento já estava em vir para a Europa, sabia que não seria fácil. Apareceram algumas propostas, mas a gente às vezes tem que sair da zona de conformo. Seria mais fácil continuar no Brasil, perto da família, dos amigos, mas eu sonho gigante, quero sempre mais e eu vim para a Europa para minha carreira deslanchar, jogar em alto nível e continuar crescendo, alcançar grandes objetivos".

Goal: Você acredita estar vivendo um dos momentos mais especiais da sua carreira? Ganhando sequência, fazendo gol importante?

"Um dos momentos mais especiais, mesmo não tendo sequência no Flamengo, eu vivi momentos que vou levar para o resto da minha vida. Das conquistas que eu tive, que eu participei, dos jogadores que eu tive a oportunidade de estar no dia a dia, de compartilhar conversas e outras coisas, e esse momento que vivo hoje também me sinto feliz, estou tendo sequência e com certeza é um dos momentos mais felizes que eu tive. Jogador não quer só conquistar titulos sem jogar, quer estar em campo, jogando, sentindo o calor da torcida dentro das quatro linhas".

Goal: O Flamengo vem avaliando a possibilidade de ter um "clube filal" em Portugal. Já imaginou ter um pedaço do Flamengo por aí? Acredita que daria certo?

"Eu acho que daria certo. Acredito que vai abrir muitas oportunidades para os meninos que estão no clube, que não tem tanta oportunidade e vir para o futebol europeu. Muitos meninos que podem ter a oportunidade de vir para a Europa, jogar um campeonato português. Tenho visto as notícias e fico feliz por essa especulação. Se fechar, vou ficar feliz".

Goal: Você consegue tempo para acompanhar o Flamengo de longe? Pensa em um dia voltar ao clube?

"Tenho visto às vezes. Como são quatro horas de diferença, às vezes, os jogos são muito tarde, mas quando não dá para ver, eu vejo as notícias. Quando é mais cedo estou no sofá acompanhando, vibrando, porque eu sou flamenguista doente. Jogador que sai do Flamengo e falar que um dia não pretende voltar pode considerar esse jogador maluco. É um clube onde queremos estar, viver aquele ambiente que é muito gostoso de viver. Se Deus quiser, se estiver nos planos de Deus de um dia voltar para a minha casa eu vou ficar muito feliz de estar voltando".