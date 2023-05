Ex-Corinthians, Guilherme viaja ao Brasil em férias, mas deve renovar com o Al Sadd

Volante de 32 anos tem proposta para renovação do vínculo e deve seguir no clube do Qatar por mais tempo

De férias no Brasil após o fim de temporada no Oriente Médio, o volante Guilherme deve renovar com o Al Sadd, clube do Qatar. O vínculo do jogador termina no final do mês que vem e já existem conversas pela renovação contratual, como soube a GOAL.

Um dos principais nomes do clube qatari, o volante recebeu proposta para renovar e deve aceitar o novo vínculo. Alguns clubes no Brasil procuraram o estafe de Guilherme para avaliar a situação do jogador, mas a tendência é de seguir mesmo no futebol do Qatar.

Guilherme está de férias no Brasil e, inclusive, esteve na Neo Química Arena para acompanhar a vitória do Corinthians contra o Fluminense, no último domingo (28). O jogador teve boa passagem no Timão, entre 2012 e 2014, e chegou a jogar com Cássio, Fagner, Fábio Santos, Gil, Paulinho e Renato Augusto, além do diretor de futebol do clube, Alessandro.

Guilherme joga no exterior desde 2014, quando foi negociado com a Udinese, da Itália. Depois, ainda passou por Deportivo La Coruña, da Espanha, e Olimpyacos, da Grécia, antes de chegar ao Al Sadd, onde está desde a temporada 2019/2020. No Al Sadd, Guilherme disputou 92 jogos e anotou sete gols. Ao todo, venceu seis títulos: Liga do Qatar (2020/21 e 2021/22), Copa do Emir do Qatar (2019/20 e 2020/21), Taça da Liga (2019/20) e Taça do Qatar (2020/21).