Estreia, chapéu e aplausos: Rafinha faz a festa da torcida no Maracanã

Lateral mostra seu cartão de visita nos primeiros minutos com a camisa do Flamengo e é ovacionado ao ser substituído em goleada

Domingo de sol, Maracanã lotado e goleando o com autoridade. Se tudo já indicava uma estreia quase perfeita para o lateral Rafinha, o próprio jogador se encarregou de deixar sua marca na vitória deste final de semana pelo . Não, não foi um gol, tampouco uma assistência, mas com uma jogada tão ou mais bonita diante do seu torcedor.

O relógio de jogo não marcava nem três minutos quando o ex-jogador do resolveu arriscar: mandou um chapéu pra cima de um marcador adversário e, quando o segundo se aproximou, repetiu a dose. Depois, já cortando para o meio, levou a bola com toques de cabeça até levar uma trombada da defesa esmeraldina - e, na sobra, Gabriel forçar grande defesa de Tadeu em chute de longe.

Senhoras e senhores, deem as boas vindas ao Rafinha, lateral direito do Flamengo!



De resto, uma atuação segura do defensor de 33 anos, que teve sua família em peso para assistir a seu primeiro compromisso pelo Fla do técnico Jorge Jesus, especialmente no lado defensivo, onde foi mais eficiente. Ao ser substituído aos 15 minutos do segundo tempo, viu o Maracanã se levantar e aplaudir - também pela alegria da goleada que era construída. Um dia especial na volta ao futebol brasileiro após quatorze anos atuando na alemã.

Motivado pelo resultado, o Fla volta a campo na próxima quarta-feira (17) pela quarta da Copa do , quando recebe o -PR em busca de uma vaga nas semifinais da competição.