Estados Unidos x Irã: uma história de rivalidade, flores e decisão por vaga na Copa do Mundo

Após 24 anos, as seleções voltam a se encontrar nesta terça-feira (29), pela última rodada do Grupo B do Mundial do Qatar

Irã e Estados Unidos voltam a se enfrentar nesta terça-feira (29), às 16h (de Brasília), pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, 24 anos depois do último confronto entre as seleções, que foi considerado "o jogo com a maior carga política da história das copas”, de acordo com a britânica Four Four Two.

Na ocasião, o jogo aconteceu pouco menos de dez anos do fim da guerra entre Irã e Iraque, este último foi apoiado financeiramente pelos EUA. A Revolução Islâmica instaurou o regime dos aiatolás, culminando na crise dos reféns estadunidenses no Irã.

Dentro de campo, apesar da grande preocupação da FIFA, os jogadores iranianos entraram no gramado com rosas brancas, símbolo da paz, e presentearam aos adversários. Apesar da vitória do Irã por 2 a 1, ambas as seleções foram eliminadas na primeira fase. Alemanha e Iugoslávia avançaram no Grupo F.

Irã x EUA - Copa do Mundo 2022

O confronto entre Irã e Estados Unidos, válido pela última rodada do Grupo B, define a classificação às oitavas de final do Mundial do Qatar. Na vice-liderança do grupo, com três pontos, os iranianos garantem a vaga em caso de vitória. Caso empate, precisa torcer por uma vitória da Inglaterra sobre o País de Gales. Do outro lado, apenas a vitória interessa a seleção dos Estados Unidos. A equipe aparece em terceiro lugar, com dois pontos.