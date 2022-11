Estádio Cidade da Educação: onde fica, capacidade e quais jogos recebe na Copa do Mundo do Qatar

Localizado em uma área escolar e universitária, é mais um dos modernos palcos que vão receber jogos do Mundial

Grandes jogos de futebol merecem grandes palcos, e parece que o Qatar entendeu isso muito bem na hora do construir e reformar os estádios que vão receber as partidas da Copa do Mundo. O país entregou oito estádios com o que há de mais moderno e tecnológico, tanto em termos futebolísticos quanto de funcionalidade.

O Qatar, na hora de trabalhar nos oito estádio que sediam os jogos do Mundial, se preocupou em ter o que há de melhor a ser oferecido, para que tanto os torcedores e outros envolvidos na Copa quanto a população sejam beneficiados. E um dos exemplos é o Estádio Cidade da Educação, que além de ser usado na Copa do Mundo, ainda vai deixar um legado para o centro educacional em que está localizado. Agora chegou a hora dele no guia dos palcos da Copa que a GOAL está fazendo.

Estádio Cidade da Educação

Localizado na cidade de Al Rayyan, o estádio Cidade da Educação recebeu este nome por estar cercado de grandes escolas, universidades e centro de pesquisa que são referência no Qatar. E, na onda de deixar frutos para a sociedade após a o Mundial, o estádio, que suporta pouco mais de 45 mil pessoas, terá sua capacidade reduzida e servirá justamente como um local de apoio aos alunos, professores e funcionários envolvidos nas universidades locais.

Projetado pelos irmãos Fenwick-Iribarren, o estádio de grama natural é um dos mais modernos já vistos no mundo, tanto interna quanto externamente. Com faixada em forma de um diamante irregular, muda de cor conforme os raios de sol batem nele, além de ser todo enfeitado por luzes, que fazem com que a experiência seja igualmente mágica na parte da noite.

Quais jogos vão ser disputados no Estádio Cidade da Educação?

O colorido estádio localizado em Al Rayyan é sede de oito jogos da Copa d Mundo, sendo seis deles na fase de grupos. Além das partidas já definidas, também vai receber uma das disputas das oitavas de final e uma das quartas.