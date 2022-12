Endrick vai jogar a Copinha? Palmeiras divulga lista da Copa São Paulo 2023

Atual campeão, Verdão terá alguns jogadores remanescentes em relação ao time de 2022; equipe estreia na competição no dia 3, contra a Juazeirense

Eleito o craque da Copa São Paulo de 2022 na campanha do inédito título do Palmeiras, Endrick, de apenas 16 anos, está fora da disputa em 2023. O clube divulgou a lista dos jogadores que vão participar do torneio, sem a presença do atacante, que foi vendido ao Real Madrid por 72 milhões de euros (R$407 milhoões).

O jogador está nos planos do técnico Abel Ferreira para a pré-temporada e será aproveitado na equipe profissional. Porém, Natan, Ian, Michel, Talisca, Pedro Lima, Luis Guilherme, Daniel, Kauan Santos, Kevin e Vitinho, são os remanescentes da conquista.

O Palmeiras fará a sua estreia na Copa São Paulo no dia 3 de janeiro, contra a Juazeirense-BA, em São José do Rio Preto-SP. Rio Preto-SP e Santana-AP completam o Grupo 3 do torneio.

Veja a lista completa dos inscritos do Palmeiras abaixo

Goleiros: Addi, Aranha e Natan

Laterais: Gilberto, Ian, Thauan e Thiago

Zagueiros: Gustavo Mancha, Henri, Michel, Pedro Felipe e Talisca

Meio-campistas: David Kauã, Léo, Luis Guilherme, Patrick, Pedro Lima, Thalys, Vitor André e Yago

Atacantes: Allan, Carlos Matheus, Daniel, Edney, Estêvão, Kauan Santos, Kevin, Ruan Ribeiro, Vitinho e Wendell.