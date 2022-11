Endrick, do Palmeiras, é monitorado por Real Madrid e PSG, mas não recebeu ofertas

Aos 16 anos, atacante só pode deixar o Palmeiras em julho de 2024. No entanto, já chama a atenção de gigantes europeus

Endrick, de apenas 16 anos, tem quatro partidas pelo elenco profissional do Palmeiras. Porém, já surge como opção para o futebol europeu. Real Madrid e Paris Saint-Germain monitoram a situação do atleta no mercado da bola, como soube a GOAL.

Os dois clubes têm representantes na América do Sul que acompanham o garoto, que pode atuar como titular diante do Fortaleza, na noite desta quarta-feira (2), pela 35ª rodada do Brasileirão, no Allianz Parque.

O garoto soma 106 minutos em campo pela equipe e já marcou em uma oportunidade, na vitória sobre o Athletico-PR, no último dia 25 de outubro. Mas o interesse de estrangeiros não vem apenas do pouco tempo entre os principais atletas.

Endrick chama a atenção do futebol europeu desde os tempos de divisões de base. Com apenas 15 anos, foi o destaque do Palmeiras no inédito título da Copa São Paulo de Futebol Júnior, em janeiro deste ano. Ele fez seis gols em sete partidas disputadas pela competição.

Real Madrid e PSG são cautelosos em relação a uma proposta pelo atacante. Os clubes aguardam para formalizar uma oferta, já que o garoto só pode se transferir para o exterior a partir de 21 de julho de 2024, quando completará 18 anos.

No dia do 16º aniversário, Endrick assinou o primeiro contrato profissional com o Palmeiras. O vínculo tem três anos de duração, até julho de 2025. Ele tem multa rescisória de 60 milhões de euros (R$ 303,32 milhões na cotação atual) para o exterior.

O valor da multa rescisória para o futebol brasileiro não foi revelado, mas varia conforme o salário na CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas).