Agente de Bruno Henrique se reúne com diretoria do Flamengo e avança por renovação

Rubro-Negro oferece contrato até 2023 e um dos melhores salários do elenco para estender o contrato do camisa 27

O deu mais um importante passo para acertar a renovação de contrato de Bruno Henrique. Nesta sexta-feira(03), o empresário do jogador, Denis Ricardo, se reuniu com a diretoria Rubro-Negra para discutir a renovação e o aumento salarial do camisa 27 como informado pela reportagem da Goal.com durante a disputa do Mundial de Clubes, no Qatar.

O encontro aconteceu na tarde desta sexta, no Rio de Janeiro. Um dos principais jogadores da temporada histórica de 2019, Bruno Henrique caiu nas graças da torcida e é considerado peça importantíssima para a diretoria.

Bruno Henrique:



“Por mim eu faria um contrato vitalício com o #Flamengo” pic.twitter.com/BLbbcx83qp — Raisa Simplicio (@simpraisa) December 9, 2019

Internamente, o Flamengo entende que um atleta que performe, como aconteceu com Bruno Henrique, merece uma valorização. Esse também é um recado claro de como funciona a filosofia do "merecimento" implantada pela diretoria. A intenção é que o camisa 27 renove até 2023 e seja um dos mais bem remunerados do elenco, algo que não aconteceu nesta temporada.

Contudo é importante frisar que isso não impende que uma proposta chegue, uma vez que o mercado chinês segue de olho no atleta, mas o Flamengo já se adianta e mostra que quer fazer de tudo para segurar o jogador e só dependerá dele caso chegue algo concreto.

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar