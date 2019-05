Em noite de Victor, Atlético vence La Calera e segue vivo na Sul-Americana

Goleiro pega três pênaltis seguidos após Alerrandro mandar disputa para a marca da cal, e time segue vivo na competição

É como um deja vu recorrente: o Atlético vai para uma decisão por pênaltis e fica na expectativa de como Victor pode fazer a diferença sob as traves. Não foi diferente nesta terça-feira (28), no duelo contra o Unión La Calera pela . O goleirão simplesmente pegou as três cobranças dos chilenos da marca da cal, e garantiu a classificação do seu time à próxima fase.

Até que o camisa 1 fizesse a diferença, porém, o não poupou seu torcedor de muito nervosismo. O gol da vitória no tempo normal, que recolocou o time no páreo, só veio aos 25 do segundo tempo com Alerrandro, artilheiro do time na temporada, completando cruzamento de Elias. Até então, mesmo com muito volume de jogo, os mineiros tiveram dificuldades para furar o bloqueio dos visitantes.

Alerrandro recebe o cruzamento de Elias e marca para o Galo! O @Atletico sai do zero e agora está tudo igual no agregado.#GaloNoDAZN pic.twitter.com/4EaH9183Fx — DAZN BRA (@DAZN_BRA) 29 de maio de 2019

E então, quando o apito soou para os 90 minutos, Victor mostrou porque é um dos grandes ídolos da torcida atleticana. Suas defesas nas três primeiras cobranças de Walter Bou, Leyton e Larrondo garantiram que os chutes de Fábio , Luan e Léo Silva fossem suficientes para a vitória por 3 a 0 nos pênaltis, algo raro no futebol.

O Galo agora espera pelo vencedor da série entre e Sol de América para conhecer seu adversário da próxima fase: a decisão da vaga, no Rio de Janeiro, acontece nesta quarta-feira, às 19h15, com transmissão exclusiva do DAZN!