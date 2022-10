Em fim de contrato no Atlético-MG, goleiro Michael ainda tem futuro incerto

Goleiro de 27 anos tem contrato com o Atlético-MG até dezembro de 2022 e está emprestado ao Alverca neste período

O goleiro Michael tem o futuro incerto. Com contrato até o fim de 2022 em Atlético-MG e Alverca, de Portugal, o jogador de 27 anos ainda não definiu onde jogará a partir de 2023. Em entrevista à GOAL, o atleta disse que deixa a definição sobre a próxima temporada a cargo dos agentes.

"As pessoas que gerem minha carreira tem cuidado disso e tenho certeza que tudo vai se resolver o mais rápido possível", afirmou.

A reportagem apurou que ele não terá o contrato renovado com o Galo. A situação no clube lusitano, entretanto, está indefinida. O goleiro só deve ter uma decisão sobre o futuro a partir de janeiro de 2023. Mas o Brasil é uma possibilidade? O próprio Michael responde:

"Fiz um bom trabalho no Atlético, tudo o que vivi lá jamais se apagará, sou grato por isso. Estamos avaliando todos os cenários e tudo o que chega a nós, junto com minha família e meu estafe vamos tomar uma boa decisão até fim do ano para 2023 e a sequência da minha carreira", declarou.

Ao falar sobre o futuro, o atleta de 27 anos evita traçar metas antes de definir o que fará a partir de 2023: "Primeiro quero poder definir meu futuro para poder traçar minhas metas com mais clareza. Mas espero poder voltar ao meu mais alto nível, ter uma oportunidade de mostrar meu futebol novamente e ser valorizado por isso.

Plantei coisas boas, errei em algumas tomadas de decisões na minha carreira, mas fiz um bom plantio, tenho a fé em Deus e a certeza que com a experiência que adquiri, a colheita será abundante".

O Alverca é o segundo time de Michael em Portugal. Antes disso, o atleta tinha atuado pelo Paços de Ferreira. O goleiro fala sobre as diferenças entre o jogo em Portugal e no Brasil: "Acredito que seja o jogo tático e a intensidade por parte do futebol Português, a magia do 1x1 e o jogo físico do futebol Brasileiro. Hoje em dia se aprende com todos, há diferenças, mas a qualidade e inteligência do elenco conta muito".